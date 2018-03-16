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3 günlük düşüşünü noktaladı

AA
16.03.2018 - 09:09 | Son Güncelleme:

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü düşüşle tamamlarken, Dow Jones üç günlük düşüş serisini noktaladı ve yüzde 0,47 yükseldi.

New York borsasında endeksler, günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 115 puan (yüzde 0,47) artışla 24.873,66 puandan kapanırken, endeksin üç günlük düşüş serisi sona erdi. Dow Jones Sanayi Endeksinde işlem gören ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ve General Electric'in hisseleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 0,6 artış gösterdi.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,15 puan (yüzde 0,08) düşüşle 2.747,33 puana geriledi ve dört işlem günü üst üste düşüş kaydetmiş oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,07 puan (yüzde 0,20) değer kaybıyla 7.481,74 puandan kapandı.

Etiketler: Dow Jones , Dow Jones sanayi endeksi , Dow Jones endeks
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