3 gün etkili oldu... Fiyatlar öyle düştü ki...
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 gündür etkili olan lodos ve yükselen hava sıcaklıkları hem tezgahlardaki balık çeşitliliğini arttırdı hem de fiyatlarda düşüşe neden oldu.
Marmara Körfezi'nde 3 gündür etkisini sürdüren lodos ve gündüzleri 10 derecelere kadar yükselen hava sıcaklıkları balık yasağının başlamasına 2 ay kala tezgahlarda adeta şenliğe sebep oldu.
Geçtiğimiz haftalarda kilosu 30 TL'ye kadar yükselen dar gelirlinin en çok tercih ettiği balık olan hamsinin kilosu 10-15 TL'ye kadar geriledi. Balıkçı Cem Tecimen fiyatlardaki düşüşü ve balık tezgahlarını nabzını İHA'ya değerlendirdi. Tecimen, "Havaların sıcaklıklarının artması ile kolyoz gelmeye başladı. Yerli kolyoz tezgahlarımızdaki yerini aldı. Hamside fiyat düştü. Kilosu 10-15 TL'den satılıyor. İstavritin ise kilosu 10 TL'ye alıcı buluyor. Çinekop mevsimi bittiği için fiyatı yükseldi. 35 liradan başlayıp 60 liraya kadar çinekop var. Levrek ve çipura satıyoruz. İnşallah havalar böyle gider de balık yasağına 2 ay kala halkımız ucuz balık yer" dedi.
Balıkçı Ali Çakıroğlu ise, insanoğlunun genetiği ile oynayamadığı tek canlının balık olduğunu belirterek, "Balık protein deposu. Balık Halimize şu günlerde bol miktarda hamsi balığı geliyor. Fiyatı 10 TL civarı. Bir kilosu ile 3 kişilik bir aile rahatlıkla doyar. Onun haricinde istavrit, kolyoz, çinekop ve lüfer balığı satıyoruz" diye konuştu.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle