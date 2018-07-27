3 değil tam 5 sıfır atacak
DÜNYANIN en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen 5 yıldır ekonomik krizle mücadele eden Venezuela, para birimi Bolivar’dan 5 sıfır atacak.
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, bu yıl yüzde bir milyona ulaşması beklenen enflasyonla mücadele etme çabaları kapsamında para birimi ‘bolivar’dan başlangıçta planlanan üç sıfır yerine beş sıfır atacaklarını açıkladı. Maduro’nun bu adımı Uluslararası Para Fonu’nun (IMF)’nin Venezuela’daki enflasyonun bu yıl yüzde 1 milyona yükselmesini beklediğini duyurmasının ardından geldi.
OPEC üyesi Venezuela’nın ekonomisi, 2014 yılından bu yana durmadan çöküş yaşıyor. Vatandaşlarına yüksek sübvansiyonlar sağlayan ve fiyatları sıkı kontrol altında 2014 yılında petrol fiyatlarındaki sert düşüşten bu yana sosyalist iktisadi sistemini sürdüremiyor.
Muhalefet yönetimindeki Kongre’ye göre yıllık enflasyon Haziran ayında yüzde 46 bin’i aştı. IMF durumu 2000’lerdeki Zimbabve ve 1920’lerdeki Almanya krizleriyle eşdeğer tutarak enflasyonun bu hafta üç haneli rakamlara ulaşabileceğini belirtti. Maduro televizyondan yayınlanan konuşmasında, “Paraların çevrilmesi 20 Ağustos’ta başlayacak” diyerek düzenlemenin bolivarı son dönemde çıkarılan devlet destekli kripto para birimi petroya bağlı hale getireceğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi. Kripto para birimi uzmanları Maduro hükümetinin güven eksikliği ve ülkenin mevcut ulusal para biriminin yanlış yönetimi nedeniyle petronun kredibilite sıkıntısı yaşadığını açıkladılar.
GÜÇLÜ YERİNE EGEMEN
Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle nakit para elde etmek neredeyse imkânsız. Hükümet Haziran ayında para biriminden üç sıfır atmaya hazırlanmıştı ancak finansal sitemin bu önlemi almaya hazır olmadığını belirten bankacılık sektörü liderlerinin isteği üzerine bu adımı ertelemişti. Ayrıca para biriminin ‘Güçlü Bolivar’ (bolivar fuerte) olan adı ‘Egemen Bolivar’a (bolivar soberano) dönüştürüldü. Yeni paraların 20 Ağustos itibarıyla piyasaya sürüleceği açıklandı. En büyük banknotun 500, en düşük banknotun da 2 bolivar olacağı belirtildi. Maduro da yaptığı açıklamada para birimi değişikliğinin ülkenin gereksinim duyduğu ‘ekonomide büyük devrimci değişimleri’ başlatacağını söyledi.
CHAVEZ DE 3 SIFIR ATMIŞTI
5 yıldır ekonomik krizle mücadele eden ülkedeki ilaç ve gıda eksiklikleri birçok Venezuelalının ülkeden göç etmesine yol açmıştı. Ülkede özellikle kağıt para bulmakta zorluk çekiliyor. Şu anda ülkedeki en büyük banknot 100 bin bolivar ancak bu 1 cent’ten daha az değere sahip. Ülkede basit bir öğle yemeği yaklaşık 3 milyon bolivar. Ülkenin eski lideri Hugo Chavez de 2008’de yine enflasyonla mücadele amacıyla Venezuela parasından 3 sıfır atmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle