3 boyutlu lavabo

ENDÜSTRİ 4.0, üretim yapan şirketlerin üzerine en çok düşündükleri alanların başında geliyor. Yenilikçi teknolojilerle şirketlerin üretim verimlilikleri arttıran bu yeni kavramlar, en geleneksel sektörleri bile dönüştürüyor. Bu örneklerden birine 61 yıldan beri Çanakkele Çan’daki fabrikasında seramik üretimi yapan Kaleseramik imza attı. Endüstri 4.0’ın en önemli araçlarından biri olan 3 boyutlu (3D) yazıcılarla ürünlerin prototiplerini üretmeye başlayan şirketin, bastığı ilk örnek ise lavabo oldu. Kaleseramik’in Ar-Ge merkezinde yer alan 3D yazıcı, seramik üretimi için özel olarak geliştirilmiş ve yaklaşık 3 metre boyunda. Üzerinde seramiğin yapımında kullanılan malzemenin olduğu bir tüp bulunuyor. Bu tüpe basınçlı hava veriliyor. Tasarlanan baskı yazıcıya yükleniyor ve baskı işlemi tamamlanıyor.

45 DAKİKADA ÇIKIYOR

Modeldeki en önemli nokta ise kullanılan malzeme. Şirketin Ar-Ge merkezinde çalışan mühendisler tarafından 3D yazıcılar için geliştirilen malzeme, geleneksel seramik üretiminde kullanılan malzemeden farklı. 3D yazıcının baskı yaptığı ağızdan kolaylıkla çıkabilmesi ve durabilmesi için tasarlanan malzeme, oksijenle temas ettiğinde kurumaya başlıyor. Baskı tamamlandığında ise ortaya çıkan ürün fırınlanarak hazır hale getiriliyor. Kaleseramik Ar-Ge merkezinde bir araya geldiğimiz Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, 3D yazıyla seramik baskısının prototip ürün geliştirme konusunda süreci hızlandırdığını anlattı. Gedik, “Geleneksel yollarla bir ürünü geliştirmek, tasarımdan prototip aşamasına kadar yaklaşık 6 ay sürüyor. 3D yazıcı ise bu süreci oldukça hızlandırıyor. Örneğin; bir lavabonun baskısı, tasarım aşamasından sonra yaklaşık 45 dakikada tamamlanıyor. Daha sonra fırınlanıyor. Dolayısıyla ürünün gerçek hayattaki formunu çok daha hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Bu yöntemle gerçekleştirdiğimiz baskıların katmanlı olarak yapılması, farklı renk ve malzemelerle yeni ürünleri geliştirmemize de olanak sağlıyor” dedi.





BÜKÜLEBİLEN SERAMİK

Yenilikçi ürünlerinin arkasında 30 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdikleri Ar-Ge merkezi olduğunu ifade eden Gedik, cirolarının yüzde 2.2’sini Ar-Ge’ye ayırdıklarını belirti. Gedik, yenilikçi ürünlerini şu şekilde anlattı: “Kalesinterflex adında bir ürüne imza attık. 120 cm eninde, 360 cm boyunda ve sadece 3 ve 5 milimetre kalınlığında. Bu porselen seramik esneyebiliyor. 3 metre 60 cm uzunluğundaki Kalesinterflex’i iki ucundan tutup birbirinin ucuna değdirebiliyorsunuz. Bu gerçekten alışılmamış, insanın zihnini zorlayan bir durum. Dikkat çeken diğer yenilikçi ürünümüz ‘Nem Kontrollü Karo’. Havadaki nem oranı yüzde 70’in üzerine çıktığında nemi içine alma, nem oranı yüzde 40’ın altına düştüğünde ise içine aldığı nemi ortama verme özelliğine sahip. Günümüzde seramiklerin, banyo, mutfak gibi bilinen kullanım alanlarının, artık salon, odalar, ofisler ve otel odalarında kullanımı hedefleniyor. Bu ürünle ‘İnovatif Çevre Dostu Ürün’ kategorisinde ikincilik ödülü aldık.”







DİJİTAL DÖNÜŞÜME YATIRIM



DÜNYANIN 17’nci, Avrupa’nın 5’inci büyük seramik üreticisi olduklarını aktaran Okan Gedik, “Bugün, seramik kaplama malzemelerinde en yakın rakibinin 2 katı büyüklükteyiz. Yüzde 28’lik pazar payıyla lideriz. Toplam banyo ürünleri olarak baktığımızda ise yaklaşık yüzde 17’lik bir pazar payına sahibiz ve en yakın rakibimizin yaklaşık 2 puan üstünde yer alıyoruz” dedi. Bu yıl 15 milyon dolarlık dijital dönüşüm yatırımına başladıklarını aktaran Gedik, “Kaleseramik çatısı altında granit fabrikası açılışı, ikinci Kalesinterflex hattı ve yeni duvar karosu masse hazırlık tesisleri dahil olmak üzere toplam 150 milyon TL’lik yatırımla yeni tesislerimizi hayata geçirdik. Aslında yenileme ve bakımı da dahil ettiğinizde 2018 yılını da 60 milyon TL’yi aşan bir yatırımla tamamlayacağız” dedi.