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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3 bin 200 kaçak yapı yıkılacak

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
3 bin 200 kaçak yapı yıkılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı kaçak yapılarla mücadele süreci hız kazandı. Bodrum koylarında 1611 konut ve 4 otelden oluşan 8 inşaat projesi önceki gün mühürlenirken, sahada çalışmalar arttırıldı.

Bakanlığın kaçak yapıların tespiti için kurduğu 100 kişilik ekip Muğla’nın her bölgesine yayıldı. Lüks villa ve otel projelerinin yanı sıra şehrin farklı bölgelerinde yapılan 3 bin 200 kaçak yapı tespit edildi. Bakanlık belediyelere ‘yıkın yoksa biz yıkarız’ uyarısı yaptı.

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 1 yılda tespiti yapılan bu yapılar için belediyelere birkaç kez ikaz yazısı gitti. Verilen sürelere rağmen 3 bin 200 kaçak yapıdan az bir kısmının yıkıldığını belirten yetkili, “Dönem dönem bu kaçak yapılar için tebligatlar belediyelere iletilmiş ve yıkımı istenmişti. Ancak istenen sonuç alınmadığını görüyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız hepsini tespit etti. Belediyelere son bir kez daha uyarıda bulunduk ve ‘bunları yıkın’ dedik. Yıkım olmazsa biz yıkacağız. İmar barışını fırsat bilerek yapılan bu kaçak inşaatların hiçbirine izin verilmeyecek. 1 ay içinde bu süreç tamamlanacak” dedi.

Bodrum’un yanı sıra il genelinde teftişlerin sürdüğünü belirten yetkili Marmaris ve Fethiye’nin de mercek altına alındığını ifade etti. Hem büyük gayrimenkul firmaları tarafından geliştirilen projelerde hem de küçük çaplı inşaatlarda denetimlerin arttığını belirten yetkili, “Projenin belli yerinde imara aykırılık varsa firma gerekli yıkım ya da düzenlemeyi yapıp yoluna devam edebilir. Ancak imar barışı düzenlemesi sonrasında yapılan inşaatlarda af söz konusu olamaz” dedi. Yetkili, projeyi yapanlar ile birlikte gerekli izinleri verenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Kurum'dan Muğla'daki otel inşaatıyla ilgili açıklama
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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