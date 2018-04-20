3 ayda 304 bin konut satıldı

2017 yılının ilk 3 ayında Türkiye genelinde 325 bin 780 adet konut sahibini bulmuştu. Bu sayı, 2018’in aynı döneminde ise 303 bin 877 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul sektörü temsilcileri seçim ve yaz durgunluğu geçtikten sonra, eylül ayı sonrası satışların artmasını bekliyor. Geçen yıl yaklaşık 1.4 milyon konut satışı ile rekor kırıldığını hatırlatan sektör temsilcileri bu yıl 1.5 milyonu hedefliyor.

KREDİLİ SATIŞ DÜŞÜYOR

Mart ayında ipotekli konut satışlarının düşüşe devam etmesi dikkat çekti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında azalış gösteren ipotekli satışlar Mart 2018’de 32 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.6 oldu. Geçen yıl yükselmeye başlayan konut kredisi faiz oranları, bu yıl da tüketiciyi zorluyor. En düşük oranın 1.15 olduğu faizlerde, oran 1.66’ya kadar çıkıyor. Bu nedenle banka kredili satışlar olarak bilinen ipotekli satışlar 2017’den bu yana düşüyor. Tüketici bu dönemde şirketlerin kendi bünyelerinde yaptığı ödeme planlarını seçiyor. Gayrimenkul şirketleri ise kampanyalarla konut pazarını hareketlendirmeyi hedefliyor. 100 aya kadar yapılan 0 faiz kampanyaları uygulanıyor.

YABANCI GELİYOR

Yabancılara yapılan konut satışları ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 1.827 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2018’de ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi.

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 348 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 181 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile İran, 120 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Afganistan izledi.

Yılın ilk üç ayında yabancılara yapılan satışlar ise artışını sürdürüyor. 2018’in ilk üç ayında yabancıya 5 bin 298 konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 4 bin 270 olarak gerçekleşmişti.