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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
20.04.2018 - 20:58, Son Güncelleme:

3 ayda 304 bin konut satıldı

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3 ayda 304 bin konut satıldı

TÜRKİYE genelinde konut satışları 2018 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu.

2017 yılının ilk 3 ayında Türkiye genelinde 325 bin 780 adet konut sahibini bulmuştu. Bu sayı, 2018’in aynı döneminde ise 303 bin 877 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul sektörü temsilcileri seçim ve yaz durgunluğu geçtikten sonra, eylül ayı sonrası satışların artmasını bekliyor. Geçen yıl yaklaşık 1.4 milyon konut satışı ile rekor kırıldığını hatırlatan sektör temsilcileri bu yıl 1.5 milyonu hedefliyor.

KREDİLİ SATIŞ DÜŞÜYOR
Mart ayında ipotekli konut satışlarının düşüşe devam etmesi dikkat çekti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında azalış gösteren ipotekli satışlar Mart 2018’de 32 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.6 oldu. Geçen yıl yükselmeye başlayan konut kredisi faiz oranları, bu yıl da tüketiciyi zorluyor. En düşük oranın 1.15 olduğu faizlerde, oran 1.66’ya kadar çıkıyor. Bu nedenle banka kredili satışlar olarak bilinen ipotekli satışlar 2017’den bu yana düşüyor. Tüketici bu dönemde şirketlerin kendi bünyelerinde yaptığı ödeme planlarını seçiyor. Gayrimenkul şirketleri ise kampanyalarla konut pazarını hareketlendirmeyi hedefliyor. 100 aya kadar yapılan 0 faiz kampanyaları uygulanıyor.

YABANCI GELİYOR
Yabancılara yapılan konut satışları ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 1.827 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2018’de ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi.

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 348 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 181 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile İran, 120 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Afganistan izledi.

Yılın ilk üç ayında yabancılara yapılan satışlar ise artışını sürdürüyor. 2018’in ilk üç ayında yabancıya 5 bin 298 konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 4 bin 270 olarak gerçekleşmişti.

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