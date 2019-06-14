3.80'lik talep

2016’da gerçekleşen ve 5 yıllığına Digiturk’ün kazandığı Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş toplantı kararı aldı. 18 Haziran’da yapılacak toplantının 1’inci gündem maddesi ise Digiturk’ün yıllık 500 milyon dolar olan ödemeyi 3.80 TL kur üzerinden yapmak istemesi. Mevcut durumda 500 milyon doların yarısı 3.78 TL’lik sabit kur üzerinden yarısı ise güncel kur üzerinden ödeniyor. Kulüpler ödemelerin aksamaması ve mevcut ihale şartları üzerinden ödemelerin yapılmasını istiyor. İki taraf arasındaki sorun 18 Haziran’da yapılacak toplantıda masaya yatırılacak. Konuyu kamuoyunun gündemine ilk taşıyan isim ise Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk oldu. Kulluk’un önceki akşam olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşma gündeme damga vurdu. Kulluk, “Kulüpler Birliği’nden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor” dedi.Konuyla ilgili olarak ise yayıncı kuruluş Digiturk, şu açıklamayı yaptı: “Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF’ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir. Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF’den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.”

2018-19 Süper Lig’de yayın gelirleri

Takım Gelir (milyon TL)

Galatasaray 220

Beşiktaş 178

Fenerbahçe 157

Trabzonspor 136

Başakşehir 135

Malatyaspor 91.2

Konyaspor 84.6

Bursaspor 81.2

Antalyaspor 80.6

Alanyaspor 80.6

Rizespor 80.4

Sivasspor 79

Kayserispor 79

Ankaragücü 76.2

Kasımpaşa 74.8

Göztepe 73.4

Erzurumspor 73.4

Akhisarspor 65

İKİ SORU - İKİ CEVAP

YAYINCI KURULUŞUN BAHANESİ NELER?

Yayıncı için illegal izlenme sorunu ilk sırada yer alıyor. Bu konuda birçok kısıtlama getirildi. Özellikle sosyal ağlardan kaçak izlenmelere yönelik yaptırımlar arttı. Ancak hala illegal izlemeler var.

Bazı kulüp yöneticilerinin ve sporcuların da yayıncı kuruluşa yönelik söylemleri taraftarların da buna destek vermesi alınan bu karada etkili.

Ayrıca bugün bir Süper Lig maçı yayınlamak için kamera arkasında 20’ye yakın personel çalışıyor. Personelin dışında kullanılan teknik altyapının maliyeti de dövizle ödeniyor. Ancak gelirler TL.

Reklam gelirleri de azaldı. Buna bir de vade sürelerinin uzaması eklendi.

KULÜPLERİN BAKIŞ AÇISI NASIL?

Bugün bir kaç kulüp dışında yayıncı kuruluşun gelirlerine kasasına koyabilen takım sayısı yok. Tüm gelir banka borçlarına gidiyor.

Kulüplerin ilk talebi ödemelerin gününde yani her ayın 21’inde yapılması. Aksi taktirde bankadaki borçlara faiz yükü biniyor.

Yayıncı kuruluşun 500 milyon doları 3.80’den sabitleme fikrine sıcak bakmıyorlar. ‘Tüm yapılanmamız buradan gelecek kaynağa göre planlandı’ düşüncesi hakim.