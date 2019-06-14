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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
CEYHUN KUBURLU
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3.80'lik talep

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
3.80'lik talep

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve 1. Lig’in yayıncı kuruluşu Digiturk 18 Haziran’da masaya oturuyor. Yayın hakkı için 500 milyon dolar ödeyen Digiturk, kulüplere yaptığı ödeme koşullarının değiştirilmesini talep ediyor. Digiturk, bu parayı 3.80 TL sabit kur üzerinden yapmak istiyor. 

2016’da gerçekleşen ve 5 yıllığına Digiturk’ün kazandığı Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş toplantı kararı aldı. 18 Haziran’da yapılacak toplantının 1’inci gündem maddesi ise Digiturk’ün yıllık 500 milyon dolar olan ödemeyi 3.80 TL kur üzerinden yapmak istemesi. Mevcut durumda 500 milyon doların yarısı 3.78 TL’lik sabit kur üzerinden yarısı ise güncel kur üzerinden ödeniyor. Kulüpler ödemelerin aksamaması ve mevcut ihale şartları üzerinden ödemelerin yapılmasını istiyor. İki taraf arasındaki sorun 18 Haziran’da yapılacak toplantıda masaya yatırılacak. Konuyu kamuoyunun gündemine ilk taşıyan isim ise Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk oldu. Kulluk’un önceki akşam olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşma gündeme damga vurdu. Kulluk, “Kulüpler Birliği’nden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor” dedi.Konuyla ilgili olarak ise yayıncı kuruluş Digiturk, şu açıklamayı yaptı: “Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF’ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir. Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF’den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.” 

2018-19 Süper Lig’de yayın gelirleri

Takım    Gelir (milyon TL)

Galatasaray        220

Beşiktaş               178

Fenerbahçe        157

Trabzonspor       136

Başakşehir          135

Malatyaspor       91.2

Konyaspor          84.6

Bursaspor            81.2

Antalyaspor        80.6

Alanyaspor         80.6

Rizespor               80.4

Sivasspor             79

Kayserispor        79

Ankaragücü        76.2

Kasımpaşa           74.8

Göztepe              73.4

Erzurumspor      73.4

Akhisarspor        65

İKİ SORU - İKİ CEVAP

YAYINCI KURULUŞUN BAHANESİ NELER?

Yayıncı için illegal izlenme sorunu ilk sırada yer alıyor. Bu konuda birçok kısıtlama getirildi. Özellikle sosyal ağlardan kaçak izlenmelere yönelik yaptırımlar arttı. Ancak hala illegal izlemeler var.

Bazı kulüp yöneticilerinin ve sporcuların da yayıncı kuruluşa yönelik söylemleri taraftarların da buna destek vermesi alınan bu karada etkili.

Ayrıca bugün bir Süper Lig maçı yayınlamak için kamera arkasında 20’ye yakın personel çalışıyor. Personelin dışında kullanılan teknik altyapının maliyeti de dövizle ödeniyor. Ancak gelirler TL.

Reklam gelirleri de azaldı. Buna bir de vade sürelerinin uzaması eklendi.

KULÜPLERİN BAKIŞ AÇISI NASIL?

Bugün bir kaç kulüp dışında yayıncı kuruluşun gelirlerine kasasına koyabilen takım sayısı yok. Tüm gelir banka borçlarına gidiyor.

Kulüplerin ilk talebi ödemelerin gününde yani her ayın 21’inde yapılması. Aksi taktirde bankadaki borçlara faiz yükü biniyor.

Yayıncı kuruluşun 500 milyon doları 3.80’den sabitleme fikrine sıcak bakmıyorlar. ‘Tüm yapılanmamız buradan gelecek kaynağa göre planlandı’ düşüncesi hakim.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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