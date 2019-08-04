3.5 saatte İzmir’e

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri3.5 saatte İzmir’e
GeriEkonomi 3.5 saatte İzmir’e
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3.5 saatte İzmir’e

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3.5 saatte İzmir’e

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indirecek, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 192 kilometrelik kesimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

Açılacak yolla birlikte Marmara Bölgesi’ni Ege Bölgesi’ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi’ne bağlayacak önemli bir ulaşım aksı tamamlanmış olacak. Yapımına 2010’da başlanan yol çalışmalarında bugüne kadar bazı kesimler trafiğe açılmış, 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete alınmıştı. Bugün ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesim de trafiğe açılacak. İstanbul-İzmir arasındaki toplam uzunluk ise 404 kilometre olacak. Bu uzunluğun 20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, Bursa çevre yolu kapsamında yapılırken, İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolu da 404 kilometreye düşmüş olacak.

7 MİLYAR DOLAR

Yetkililer proje sayesinde sürücülerin zaman ve akaryakıt tasarrufunda bulunacağını ifade etti. Mevcut yol ile şu anda İstanbul-İzmir arası 8.5 saatte katedilebilirken, trafiğin ortalama hızı da 40-45 kilometre arasında alınabiliyordu. Yeni yapılan bu yol ile 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu 3.5 saatte tamamlanabilecek. Proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapılırken, 2.5 milyar TL’de idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. Proje için harcanan 7 milyar dolarlık finansman ise projeyi yapıp işletecek görevli şirket tarafından karşılandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar! İşte dolandırıcıların yöntemi
92 ilaç geri ödeme listesine alındı
Vergi borçlularının açıklanacağı tarihler belli oldu
Tarıma dayalı yatırım projeleri için süre uzatımı