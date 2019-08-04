3.5 saatte İzmir’e
İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indirecek, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 192 kilometrelik kesimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.
Açılacak yolla birlikte Marmara Bölgesi’ni Ege Bölgesi’ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi’ne bağlayacak önemli bir ulaşım aksı tamamlanmış olacak. Yapımına 2010’da başlanan yol çalışmalarında bugüne kadar bazı kesimler trafiğe açılmış, 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete alınmıştı. Bugün ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesim de trafiğe açılacak. İstanbul-İzmir arasındaki toplam uzunluk ise 404 kilometre olacak. Bu uzunluğun 20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, Bursa çevre yolu kapsamında yapılırken, İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolu da 404 kilometreye düşmüş olacak.
7 MİLYAR DOLAR
Yetkililer proje sayesinde sürücülerin zaman ve akaryakıt tasarrufunda bulunacağını ifade etti. Mevcut yol ile şu anda İstanbul-İzmir arası 8.5 saatte katedilebilirken, trafiğin ortalama hızı da 40-45 kilometre arasında alınabiliyordu. Yeni yapılan bu yol ile 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu 3.5 saatte tamamlanabilecek. Proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapılırken, 2.5 milyar TL’de idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. Proje için harcanan 7 milyar dolarlık finansman ise projeyi yapıp işletecek görevli şirket tarafından karşılandı.
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