3.5 milyon memura ödül sistemi geliyor
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamudaki yaklaşık 3.5 milyon memur için “performansa dayalı ödül” sistemini getiriyor.
Kamuda liyakata dayalı terfi için çalışma başlatan Beştepe, YKS, YSS ve KPSS gibi sınavların da verimlilik ölçümünü yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni görevler verilen ve yetkileri genişletilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, yeni dönemde milyonlarca memuru yakından ilgilendiren çalışmalara imza atacak. Oluşturulan “İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı” ile okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağının yanı sıra özel sektör, kamu ve yurtdışında ikamet eden insan kaynağı envanterini çıkarmak üzere mikro ve makro düzeyde analizler yapılacak. Kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulan insan kaynağını planlamaktan Ofis, sorumlu olacak. Kamuda seçme, yerleştirme, atama ve terfilerin de liyakat temelli ölçümlere göre yapılması için İnsan Kaynakları Ofisi, yeni bir sistem kuracak.
Ofis, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Bu çalışmaların başladığı da öğrenilirken kısa bir süre içinde ödül sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ofis,bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla da yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak “yetenek havuzu” oluşturacak.
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