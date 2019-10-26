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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3.5 milyon memura ödül sistemi geliyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
3.5 milyon memura ödül sistemi geliyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamudaki yaklaşık 3.5 milyon memur için “performansa dayalı ödül” sistemini getiriyor.

Kamuda liyakata dayalı terfi için çalışma başlatan Beştepe, YKS, YSS ve KPSS gibi sınavların da verimlilik ölçümünü yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni görevler verilen ve yetkileri genişletilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, yeni dönemde milyonlarca memuru yakından ilgilendiren çalışmalara imza atacak. Oluşturulan “İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı” ile okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağının yanı sıra özel sektör, kamu ve yurtdışında ikamet eden insan kaynağı envanterini çıkarmak üzere mikro ve makro düzeyde analizler yapılacak. Kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulan insan kaynağını planlamaktan Ofis, sorumlu olacak. Kamuda seçme, yerleştirme, atama ve terfilerin de liyakat temelli ölçümlere göre yapılması için İnsan Kaynakları Ofisi, yeni bir sistem kuracak.

Ofis, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Bu çalışmaların başladığı da öğrenilirken kısa bir süre içinde ödül sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ofis,bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla da yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak “yetenek havuzu” oluşturacak.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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