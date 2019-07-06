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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.07.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

3,5 milyar dolarlık ihracat

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3,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını yüzde 3,5 artırarak 3,5 milyar dolara çıkardı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını yüzde 3,5 artırarak 3 milyar 500 milyon dolar seviyesine çıkardı.

İİB'den alınan bilgiye göre, İstanbul İhracatçıları, ilk beş ayda yakaladığı ihracat artışını haziranda da sürdürdü. İİB, 2019'un ilk yarısında bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğiyle 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İİB, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artırdı.

İstanbullu ihracatçılar, ilk altı ayda başta Irak, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya ve Norveç olmak üzere 202 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. İhracatta değer bazında Irak'a kümes hayvanları ile mobilya ürünleri; Almanya'ya işlenmiş fındık, kağıt-karton, ağaç-orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ürünleri; Suudi Arabistan'a mobilya, peynir, yumurta, kakaolu mamuller, tatlı bisküvi ile gofret ürünleri ön plana çıktı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ilk yarıda 954 milyon dolarlık, haziranda ayında ise 107 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 6 ayda ihracatını yüzde 12 artırarak 868 milyon dolara yükseltti. Haziranda 113 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren birlik, geçen ay ihracatını en yüksek oranda artıran ve değer bazında en fazla ihracat yapan ilk 10 sektör arasında yer aldı.

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatın yarım milyar dolara yaklaştı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk yarısında 491 milyon dolarlık, haziranda ise 55 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Yılın ilk ayrısında ihracatını yüzde 8,5 artışla 400 milyon dolara çıkaran İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), haziranda 48 milyon dolar tutarında yurt dışı satışı gerçekleştirdi. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İFMİB) ihracatı ise ilk 6 ayda 292,5 milyon dolar, haziranda 25 milyon dolar oldu.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk yarısında ihracatını 150 milyon dolara yaklaştırırken, haziranda 22 milyon doların üzerine çıkardı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise, yılın ilk yarısında ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,5 artırarak 82 milyon dolara ulaştırdı. Birliğin hazirandaki yurt dışı satışı ise 9 milyon doları buldu.

"Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz"

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul İhracatçıları olarak 2019'un ilk yarısında gerçekleştirdikleri ihracat artışını, yılın sonunda da devam ettireceklerini söyledi.

İlk yarıda ihracatın yüzde 3,5 arttığını dile getiren Seven, şu ifadeleri kullandı:

"Haziranda 9 günlük bayram tatilinin araya girmesi ihracat rakamlarımızı düşürse de, az çalışma gününe göre, haziran ayında iyi bir performans sergiledik. Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ve yurt dışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere planlamalarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Hedefimiz, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 7 milyar dolarlık ihracat tutarının üzerine çıkmak. Bu konuda inancımız tam." 

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