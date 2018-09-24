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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İhsan DÖRTKARDEŞ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)
24.09.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Apartman boşluğunda bulunmuştu! Satışa çıkarıldı... İşte istenilen fiyat

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Apartman boşluğunda bulunmuştu! Satışa çıkarıldı... İşte istenilen fiyat

AVCILAR'daki bir binanın bodrum katında yıllar sonra bulunan ve hurdacıya satılan 29 yıl önce bir gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak, yeni sahibi tarafından internet üzerinden 30 bin TL bedelle satışa çıkarıldı.

Kapanan Tercüman Gazetesinin 1989 yılında promosyon olarak verdiği ve 29 yıl sonra geçen yıl Mart ayında Avcılar’da kiralanmak istenen bir binanın bodrum katında sahipsiz bulunup hurdacıya satılan 2 kişilik uçak, bir kişi tarafından satın alınarak havacılık tutkunu arkadaşı Yusuf Keskine hediye edildi. Keskin, bir gün uçurmayı hayal ettiği iki kişilik Kitfox tipi ultraligt (Hafif malzeme) uçağı Büyükçekmece'deki Güzelce Mahallesindeki evinin hemen yan tarafındaki derme çatma eklentiye kanatları ile yerleştirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan, tekstil fabrikasında depo şefi Yusuf Keskin, sık sık yanına giderek temizlediği tüm araştırmalarına rağmen uçağın eksik motor ve diğer parçalarını alacak parayı bulamadı. Keskin, son çare olarak bir internet sitesine ilan vererek uçağı 30 bin TL karşılığında satılığa çıkardı.

Apartman boşluğunda bulunmuştu Satışa çıkarıldı... İşte istenilen fiyat

Binanın bodrum katındaki uçak şaşırttı
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ÇOCUKLUĞUNDA PLASTİK BORU VE NAYLONLARLA UÇMAYI DENEMİŞ

Yusuf Keskin, hurda uçağın tüm gelişmelerini ilk günden bu yana izleyen DHA muhabirine, uçma merakını anlatırken Sivas'taki çocukluk yıllarında plastik inşaat boruları ve seracılıkta kullanılan naylonları kullanarak yerden 2 metre kadar havalanmayı başardığını ancak, hemen yere düştüğünü anlattı. İstanbul'a geldikten sonra halen oturduğu Güzelcede verilen uçuş eğitimine bir tanıdığının yardımı ile katıldığını, paraşüt ve paramotora da çok meraklı olduğunu ifade eden Keskin, Aslında uçak hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Maddi olarak yetersiz kalıyorum. Bu tip uçakların motorları 5 bin 500 Eurodan başlıyor. Bu rakamlar beni aşıyor. Ben çalışan, 3 çocuk babası bir insanım dedi.

Apartman boşluğunda bulunmuştu Satışa çıkarıldı... İşte istenilen fiyat

UÇAK İLANINA İLGİ ÇOK YÜKSEK

Yusuf Keskin, büyük ilgi gören ilanının aslında satış amaçlı olmadığını söyledi. Keskin, tamamen ahşap ve kumaştan yapılı uçağı bodrum katına yerleştirmede yardımcı olan kişiye ulaştığını ancak, ilk sahibine ulaşmayı istediğini anlattı. Yusuf Keskin, uçağın ilk sahibinden uçuş belgelerini, varsa ve herhangi bir yerde saklı halde duran motor veya başka parçalarını almayı, arzu ettiğini belirtti. Keskin, motor bulunduğu takdirde hurda halindeki uçağı kısa sürede havacılığa meraklı arkadaşları ile uçuşa hazır hale getirebileceklerini iddia etti. Keskin, Bazıları için 30 bin TL etmeyen hurda halindeki bu uçak tamamen ahşap ve kumaştan yapılmış. Havacılık tutkunu ve ellerinden iş gelen arkadaşlarımla bunu tamir ederek uçuşa hazır hale getirebiliriz. Sahibine ulaşabilmek için uçak için sembolik, cüzi bir rakam olan 30 bin TL fiyat yazdım dedi. Komşularının çalışmalarını yakından izlediği ve desteklediği Keskin, 2 kişilik uçağın 29 yıllık hikayesini şöyle anlattı:

Apartman boşluğunda bulunmuştu Satışa çıkarıldı... İşte istenilen fiyat

UÇAĞIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Bu uçak 1980'li yıllarda gazete çekilişi ile Bursa'da bir kadına çıkıyor. Bursa'da ki kadın uçak çıktı diye çok seviniyor. Borç alıp köyünde davet veriyor. Masraf yapıyor. Sonra uçak getiriyorlar, kadın bir bakıyor uçak iki kişilik bir uçak. Kadın çok üzülüyor. Ben bunu nasıl satacağım derken, İstanbul Büyükçekmece'den birisi bu uçağı alıyor. Alan kişi uçağı kullanarak uçmayı öğreniyor. Birkaç defa denize düşüyor. Uçak ahşap gövdeli olduğu için batmıyor. Sudan çıkartıyorlar. Daha sonra bir öğretim görevlisi bu uçağı alıp bir üniversitede çalışmalar yapıyorlar. Daha sonra uçmaya meraklı birisi bu uçağı satın alarak uçmak istiyor ama uçamıyor. Daha sonra uçağın motorlarını çalıyorlar, göstergelerini çalıyorlar, parçalarını çalıyorlar, tekerlerini çalıyorlar. Uçakta sadece gövde kalıyor. Uçağı alan kişi İstanbul'u terk edince uçağı bir binanın bodrum katına kapatıyor. Aradan zaman geçtikten sonra uçak bodrumda bulunuyor. Hurdacıya satılıyor

Apartman boşluğunda bulunmuştu Satışa çıkarıldı... İşte istenilen fiyat

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