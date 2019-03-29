29 Mart Cuma günü gram ve çeyrek altın fiyatları nasıl başladı?
Altın fiyatları, 29 Mart Cuma günü anlık ve en güncel fiyatlar ile gündemde yer almaya devam ediyor. Günlük değişimlere göre geçtiğimiz iki güne nazaran artış yönünde güne merhaba diyen gram ve çeyrek altın, fiyatlar ile gündemde yer almaya devam ediyor. İşte, 29 Mart Cuma gününe dair gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Gram ve çeyrek altın fiyatları, 29 Mart Cuma günü birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Anlık olarak artış ya da düşüş gösterebilen gram altın, son durumu ile araştırılıyor. İşte, 29 Mart Cuma gününe ait gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
GÜNÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Günün en son altın fiyatları sabahın ilk saatleri itibariyle birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte, ilk rakamlar;
Gram altın 229 lira alış, 231 lira satış,
Çeyrek altın 374 lira alış, 381 lira satış,
Yarım altın 748 lira alış, 763 lira satış,
Cumhuriyet altını 1539 lira alış, 1555 lira ile işlem görüyor.
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