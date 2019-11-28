28 Kasım altın fiyatları - Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu değişen değerlerin ardından internette sıklıkla aranan konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı bugün 270 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 28 Kasım altın fiyatları ve detaylar
Altının gram fiyatının 270 lira seviyesine yükselmesinin ardından yatırım altınlarının fiyatlarında da yükseliş yaşandı.
Çeyrek altının satış fiyatı 442 lira seviyesinde işlem görürken, 432 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 884 lira seviyesinde işlem görürken, 862 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1821 liradan satılırken, 1794 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 249 liradan işlem görürken, 246.50 liradan bozduruluyor
Altının kilogramı 270 bin 250 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 250 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 268 bin 845 lira, en yüksek 270 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 270 bin 250 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 249 milyon 26 bin 745,16 lira, işlem miktarı ise 926,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 255 milyon 42 bin 977,15 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
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