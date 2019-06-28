28 Haziran Cuma günü Altın fiyatları ne kadardan başladı?
Altın fiyatları, 28 Haziran Cuma günü araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Anlık artış ve azalış durumları dolayısıyla sorgulanan altın fiyatları, haftanın son gününe artış eğilimi ile başladı. Peki, altın fiyatları şu dakikalara ne kadardan başladı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları günün ilk saatlerinde anlık değişimleri ile sorgulanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin anlık durumunu sorguladığı gram ve çeyrek altın fiyatları, dünkü düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, 28 Haziran Cuma gününe şu fiyatlardan başladı;
Gram altın 260 lira alış, 262 lira satış,
Çeyrek altın 421 lira alış, 430 lira satış,
Yarım altın 843 lira alış, 861 lira satış,
Cumhuriyet altını 1736 lira alış, 1754 lira ile işlem görüyor.
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