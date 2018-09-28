Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
28.09.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları

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Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları sabah saatlerinde gösterdiği düşüşün ardından merakla araştırılmaya devam ediliyor. 28 Eylül tarihinde 225 lira seviyelerinde devam eden altın fiyatları, çeyrek seçeneğinde ise 376 lira olarak gözlemlendi. İşte, piyasalar hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşların araştırdığı anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları yeni günün başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durumu merak eden yatırımcılar, piyasaların nabzını tutmak ve son gelişmelerden haberdar olmak adına güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

28 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 228,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 227,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını da 1.534 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.182 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta boyunca baskı altında kalan altın fiyatlarının yatırımcısını üzdüğünü belirterek, "Kısa vade için altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatında 220-240 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyledi.

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