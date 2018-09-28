Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları
Altın fiyatları sabah saatlerinde gösterdiği düşüşün ardından merakla araştırılmaya devam ediliyor. 28 Eylül tarihinde 225 lira seviyelerinde devam eden altın fiyatları, çeyrek seçeneğinde ise 376 lira olarak gözlemlendi. İşte, piyasalar hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşların araştırdığı anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları yeni günün başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durumu merak eden yatırımcılar, piyasaların nabzını tutmak ve son gelişmelerden haberdar olmak adına güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?
28 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 228,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 227,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını da 1.534 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.182 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta boyunca baskı altında kalan altın fiyatlarının yatırımcısını üzdüğünü belirterek, "Kısa vade için altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatında 220-240 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyledi.
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