28 Ekim’de bankalar açık olacak mı?
28 ve 29 Ekim'de bankalar açık olacak mı sorusu bankalarda hafta içi işlem yapacak vatandaşlar tarafından merakla cevap arayan sorular arasında yer alıyor. 28 Ekim Pazartesi günü bankalar açık mı sorusu internette cevabı aranan konular arasında. Peki 28 Ekim’de bankalar açık olacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar 28 Ekim 2019 günü yarım gün çalışacak, 29 Ekim 2019 tarihinde ise bankalar tam gün kapalı olacak.
Bu yıl 96’ncısı kutlanacak Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim resmi tatil olduğu için kamu kurumları ve bazı özel kurumlarda çalışma gerçekleşmeyecek. 28 Ekim 2019 Pazartesi günü bankalar yarım gün açık olacak. Bankacılıkla ilgili işlemler bu tarihte yarım günlük süre içerisinde yapılacak. EFT işlemleri de öğle saatine kadar gerçekleştirilecek. Bankalar, 30 Ekim tarihi itibariyle işlemleri almaya devam edecek.
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