28 Ekim PTT açık mı? PTT bugün saat kaça kadar açık?

PTT resmi kurum niteliği taşıması dolayısıyla kamu kurumları yönetmeliğine tabidir. Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan 28 Ekim tarihinin kamu kurumlarına yarım gün resmi tatil olarak bilinmesi, birçok vatandaşta 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün mü olacak sorularını akıllara getirdi. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü PTT çalışıyor mu ve saat kaça kadar açık olacak?

PTT şubeleri 28 Ekim tarihinde yarım gün olarak vatandaşlara hizmet verecek. Dolayısıyla 12.30-01.00'a kadar PTT şubelerindeki işlemlerin tamamlanması gerekecektir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.