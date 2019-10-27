28 Ekim Pazartesi günü EFT ve havale yapılır mı?
28 Ekim Pazartesi günü EFT ve havale yapmak isteyen vatandaşlar, bunun mümkün olup olmadığı hakkında internet üzerinden detayları sorguluyor. 28 Ekim Pazartesi günü EFT yapılır mı sorusuna alacakları cevaba göre işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü EFT ve havale yapılır mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Pazartesi günü EFT ve havale yaparak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu konu hakkında internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü havale ve EFT yapılır mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün tatil olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.
Havale işlemi ise EFT'ye göre daha geç ulaşması dolayısıyla, öğle saatlerine kadar işlemin tamamlanmaması halinde 30 Ekim tarihine kadar sarkacaktır.
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