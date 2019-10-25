28 Ekim bankalar tatil mi? Bankalar 28 Ekim günü yarım gün mü çalışıyor?
Hafta başında nakdi ya da kredi gibi işlemleri bulunan vatandaşlar, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün mü olacak? İşte, 28 Ekim tatil mi ve yarım gün mü olacak sorusunun cevabı
Bankalar pazartesi günü yarım gün mü çalışacak sorusuna göre EFT, havale ya da diğer işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar yarım gün mü çalışıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
BANKALAR 28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'ın tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.
Bankalar, 30 Ekim tarihi itibariyle işlemleri almaya devam edecek.
EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla resmi tatil olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.
Ancak 28 Ekim öğle saatlerine kadar EFT işlemleri hesaplara geçiş yapacak.
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