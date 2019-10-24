28 Ekim bankalar tatil mi? 28 Ekim bankalar yarım gün mü?
28 Ekim Pazartesi günü bankalar tatil mi ya da yarım gün mü sorusu, nakdi işlemleri bulunan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. EFT almak ya da göndermek isteyen birçok kişi, 28 Ekim bankalar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? Yarım gün mü hizmet verecek? İşte, bankalar hakkında detaylı bilgiler
28 Ekim Pazartesi günü bankalar tatil mi sorusu, bankalarda nakdi işlemleri bulunan müşterilerin akıllarındaki soru oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar yarım gün mü olacak? İşte, bankalarda işlemleri bulunan vatandaşların merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
BANKALAR 28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'ın tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.
Bankalar, 30 Ekim tarihi itibariyle işlemleri almaya devam edecek.
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