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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
19.11.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor

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27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor

YALOVA’da 27 yıldır doğal sabun üretimi yapan Ethem Erten, ürettiği sabunları Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyaya gönderiyor. Bugüne kadar 9 bin 500 çeşit sabun ürettiğini söyleyen Erten, "Vatandaşlar en çok sarımsaklı, soğanlı, kaymaklı, eşek sütlü ve ballı sabunlara rağbet gösteriyor” dedi.

Yalova’da 27 yıldır sabun üretimi yapan Ethem Erten, kimyasal kullanmadan ürettiği sabunlarla taleplere yetişemiyor. Ürettiği doğal sabunları, yurtiçi ve yurtdışına gönderen Erten, bugüne kadar 9 bin 500 çeşit sabun ürettiğini söyledi. Ürettiği sabunların beğenildiğini belirten Erten, ”Sabunlarda kimyasal kullanmıyoruz. Vatandaşlar da zaten doğal sabunları tercih ediyor. Türkiye’nin dört bir yanına üretim yaparken, Dubai, Çin, ABD gibi ülkelere de sabun yolluyoruz. Doğum günü pastası, otomobil şeklinde çocuklar için sabun üretiyoruz. Vatandaşlar en çok sarımsaklı, soğanlı, kaymaklı, eşek sütlü ve ballı sabunlara rağbet gösteriyor” diye konuştu.

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