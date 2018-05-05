27 şehirde 70 mağazaya ulaştı
YAKLAŞIK 30 yıl önce kurulan Armağan Oyuncak, 27 şehirde 70 mağazaya ulaştı.
Türkiye’de oyuncak pazarının büyüdüğünü ancak bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Armağan Oyuncak’ın Kurucu Ortağı Fatma Vural, 40 milyar dolarlık oyuncak pazarının yarısını ABD’nin oluşturduğunu dile getirdi.
Vural, şöyle devam etti:
“Oyuncak kullanımında yaş düşüşü yaşanıyor. Artık 7 yaşın üzerindeki çocukların fiziksel oyuncak alımı oldukça düşük. Türkiye’de yıllık oyuncak tüketiminde çocuk başına 30 dolarlık harcama bulunuyor. Yerli üretimin yapılabilmesi için devlet tarafından gerek arazi, gerek, enerji gerekse ham madde konusunda desteğe ihtiyaç var.”
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