27 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 27 Ocak Pazartesi günü de güncel fiyatları ile merak ediliyor. 10 gün önce 294 liradan satılan gram altın, bugün 302 liradan alıcı buluyor. Peki, altın fiyatları 27 Ocak Pazartesi günü ne kadardan işlem görüyor? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları için güncel fiyat bilgileri

ALTIN FİYATLARI 27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 27 Ocak Pazartesi günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 292 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 302 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 27 Ocak Pazartesi günü 499 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 302 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,014 liradan alınıp 2,034 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 998 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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