27 Aralık altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? Canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Hafta sonu öncesi 27 Aralık Cuma günü çeyrek ve gram altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle piyasaların kapalı olduğu hafta sonu öncesi altın almayı düşünen vatandaşlar, Kapalıçarşı'da en güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, altın piyasalarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 471,00 lira, Cumhuriyet altını 1.928,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 289,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 287,80 288,00 289,30 289,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.897,00 1.918,00 1.907,00 1.928,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,00 267,00 264,00 268,00

Lira(Tam) Ziynet 1.854,00 1.874,00 1.863,00 1.883,00

Yarım Ziynet 927,00 937,00 932,00 942,00

Çeyrek Ziynet 464,00 469,00 466,00 471,00

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