27 Aralık altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? Canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 287,9 lira seviyesinde hareket etti. Altın fiyatlarındaki düşüş yada yükselişe göre altın alacak olan vatandaşlar, gün boyu anlık altın fiyatlarını takip etti. Özellikle yatırımcıların talep gösterdiği çeyrek ve gram altının akşam saatlerinde ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, 27 Aralık altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? İşte, canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları.
Hafta sonu öncesi 27 Aralık Cuma günü çeyrek ve gram altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle piyasaların kapalı olduğu hafta sonu öncesi altın almayı düşünen vatandaşlar, Kapalıçarşı'da en güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, altın piyasalarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 471,00 lira, Cumhuriyet altını 1.928,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 289,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 287,80 288,00 289,30 289,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.897,00 1.918,00 1.907,00 1.928,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,00 267,00 264,00 268,00
Lira(Tam) Ziynet 1.854,00 1.874,00 1.863,00 1.883,00
Yarım Ziynet 927,00 937,00 932,00 942,00
Çeyrek Ziynet 464,00 469,00 466,00 471,00
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle