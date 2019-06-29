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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Bülent SARIOĞLU/ANKARA
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

265 milyar dolarlık kozmetik fırsatı

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265 milyar dolarlık kozmetik fırsatı

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, tıbbi ve aromatik bitki sektörünü araştıran Meclis komisyonuna kozmetik alanına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Ar-Ge çalışması devam eden ürünleri de anlatan Prof. Orhan şu bilgileri verdi: “2017’de 265 milyar dolarlık global kozmetik endüstrisinden bahsediyoruz ve bu pazar giderek büyüyor. 2017’de 415 milyon dolar kozmetik ithalatımız var. Azımsanmayacak bir miktar. Mesela 12 milyon dolar sadece Almanya’ya göz makyajı için ödemişiz. Oysa renkli kozmetikler çok kolay yapılabiliyor. Çin’den cımbız ithal etmişiz 1.1 milyon dolar. Çok basit gördüğümüz, aslında çok küçük bir alet. Orta Doğu ve Uzak Doğu cilt beyazlatıcı kozmetikler açısından çok önemli bir pazar ve büyük talep var. Genelde Orta Doğu ve Uzak Doğu’da yaşayan bayanlar daha koyu renkli ciltli oldukları için cilt renklerini açmak üzerine büyük bir kozmetik pazara yöneliyorlar. Batı ülkelerinde bu pazar çok rağbet görmüyor. Onlar daha çok anti-aging (yaşlanma karşıtı) ürünlere yönelim gösteriyorlar. Buradan yola çıkarak bu tip kaliteli ürünleri geliştirip çok rahat satabiliriz. 150’den fazla bitki ekstresini taradık. İki krem formülü ürettik; üzüm çekirdeği ekstresi, yeşil çay ekstresi.” 

UNUTKANLIĞA KARŞI ADAÇAYI

TÜRKİYE’de 100’e yakın türü olan adaçayı hakkında da yorum yapan Orhan, “Adaçayı Avrupa halk tıbbında unutkanlığa karşı kullanılıyor, Çin tıbbında bu şekilde kullanılan türleri var. İbni Sina’nın gül yağına bir atfı var, unutkanlığına iyi geldiğine dair. Bundan yola çıkarak gül yağıyla ilgili çalışmamız oldu ve hakikaten pozitif sonuç aldık, etki mekanizmasını da aydınlattık” dedi.

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