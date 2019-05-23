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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

260.6 milyon dolarlık hamle

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260.6 milyon dolarlık hamle

ABD’nin çelik ithalatında vergiyi yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesinin ardından mütekabiliyet esası gereği Ticaret Bakanlığı da ABD ürünlerine koyduğu vergi oranlarını yarı yarıya indirdi. Böylece ABD’den ithal viskideki ek yükümlülük yüzde 140’tan yüzde 70’e, PVC’de yüzde 50’den yüzde 25’e, binek otomobilde yüzde 120’den yüzde 60’e düştü.

TİCARET Bakanlığı, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek vergileri yarı yarıya indirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü belirterek, bu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521.2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260.6 milyon dolara ineceğini bildirdi. Karar ile birlikte ABD’den ithal viskide mevcut yüzde 140 oranındaki ek mali yükümlülük yüzde 70’e, PVC’de yüzde 50’den yüzde 25’e, binek otomobilde yüzde 120’den yüzde 60’a kozmetikte yüzde 60’dan yüzde 30’a düşürüldü.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin 17 Mayıs’ta Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirdiğini anımsatarak, Türkiye’nin bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü kaydetti. Pekcan, “ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İKİ KATINA ÇIKARILMIŞTI

ABD yönetimi, 23 Mart 2018’den itibaren bazı çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatında sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı. Söz konusu ürünlerde Türkiye ABD’ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Türkiye, 11 Haziran 2018’de çıkarılan kararla ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında bu ülkenin önlemine eşdeğer ek mali yükümlülük uygulamasını yürürlüğe koymuştu. ABD’nin 13 Ağustos 2018’de Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltmesinin ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını iki katına çıkartmıştı. ABD son olarak 17 Mayıs’ta Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştü.

İŞTE YENİ VERGİ ORANLARI

RESMİ Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilen bazı ABD menşeli ürünlerde uygulanacak yeni oranlar şöyle:

Diğer sert kabuklu meyveler yüzde 10,
Pirinç yüzde 25,
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları yüzde 10,
Alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80’den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 70,
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 30,
Taş kömürü, taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 5,
Taş kömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın), karni kömürü yüzde 5,
Kalsine edilmemiş petrol koku yüzde 4,
Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç, güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil), manikür ve pedikür müstahzarları 30,
Poli (vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) yüzde 25,
Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 5,
Plastikten diğer eşya ve “39.01” ile “39.14” pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 30,
Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar halinde ağaç, testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları yüzde 5,
Sıvanmamış kağıt ve karton, her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt, el yapısı kağıt ve karton yüzde 10,
Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları yüzde 10,
Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar yüzde 25,
Selüloz asetattan olanlar yüzde 30,
Bazı demir ve çelik ürünleri yüzde 30,
Diğer santrifuj pompalar yüzde 10,
Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (Sürücüyle birlikte 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar hariç, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) yüzde 60,
Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın radyografi veya radyoterapi cihazları dahil) yüzde 5.

ABD İLE STA İMZALANMALI

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini söyledi. Beraberindeki heyetle ABD'ye gelen Hisarcıklıoğlu, Chicago'da, ‘Turkitch’ restoranının açılışına katıldı.

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