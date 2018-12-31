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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
31.12.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

26 bin sayfalık mevzuata yeni sistem taraması

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26 bin sayfalık mevzuata yeni sistem taraması

CUMHURBAŞKANLIĞI, 26 bin sayfayı aşan ulaşan devletin tüm mevzuatının yeni sisteme uyarlanması çalışmalarına başladı. Yerel seçimlere kadar bitirilmesi planlanan çalışmayla 1995 yılında hizmete açılan Mevzuat Bilgi Sistemi çatısı altındaki tüm kanunlar, tüzükler, yönetmelikler yeni sistem kapsamında elden geçirilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İdari İşler Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yerel seçimlere kadar Mevzuat Bilgi Sistemi’nin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi sağlanacak.

Bu kapsamda Türkiye’de basılı mevzuat külliyatının internet ortamına aktarılmasıyla 1995 yılında hizmete açılan Mevzuat Bilgi Sistemi’ndeki tüm dökümanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yugun hale getirilecek.

İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında başlatılan çalışmalar sonucunda Mevzuat Bilgi Sistemi çatısında bulunan tüm kanunlar, yönetmelikler, Kanun Hükmünde Kararnameler, kurum ve üniversite yönetmelikleri, tüzükler; bürokrasinin azaltılması ve düzenlemelere kolay ve doğru yoldan ulaşılabilmesi için yeni sistem kapsamında güncellenecek.

MEVZUAT GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Beştepe’deki uzmanların ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde yürüttüğü projeyle kanun, yönetmelik ve tüzüklerdeki eski sisteme dönük ifadelerin yeni sisteme uyarlanması sağlanacak.

Çalışmayla yürürlüğe konulan yönetmelikler teker teker incelenerek, uygulanma imkanı kalmayan, hükümsüz duruma düşmüş olanlar ayıklanacak. Mevzuat Bilgi Sistemi’nde üzerinde çalışma yapılacak düzenlemeler 26 bin sayfayı aşıyor. Mevzuat Bilgi Sistemi’nde kanun, Kanun Hükmünde Kararname, tüzük, yönetmelik ve 1 Ocak 2004’ten sonraki tarihli tebliğlerin kodifikasyonu yapılan güncel metinlerle bazı kanunların mülga hükümleri yer alıyor.

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