26 bin sayfalık mevzuata yeni sistem taraması
CUMHURBAŞKANLIĞI, 26 bin sayfayı aşan ulaşan devletin tüm mevzuatının yeni sisteme uyarlanması çalışmalarına başladı. Yerel seçimlere kadar bitirilmesi planlanan çalışmayla 1995 yılında hizmete açılan Mevzuat Bilgi Sistemi çatısı altındaki tüm kanunlar, tüzükler, yönetmelikler yeni sistem kapsamında elden geçirilecek.
CUMHURBAŞKANLIĞI İdari İşler Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yerel seçimlere kadar Mevzuat Bilgi Sistemi’nin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi sağlanacak.
Bu kapsamda Türkiye’de basılı mevzuat külliyatının internet ortamına aktarılmasıyla 1995 yılında hizmete açılan Mevzuat Bilgi Sistemi’ndeki tüm dökümanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yugun hale getirilecek.
İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında başlatılan çalışmalar sonucunda Mevzuat Bilgi Sistemi çatısında bulunan tüm kanunlar, yönetmelikler, Kanun Hükmünde Kararnameler, kurum ve üniversite yönetmelikleri, tüzükler; bürokrasinin azaltılması ve düzenlemelere kolay ve doğru yoldan ulaşılabilmesi için yeni sistem kapsamında güncellenecek.
MEVZUAT GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Beştepe’deki uzmanların ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde yürüttüğü projeyle kanun, yönetmelik ve tüzüklerdeki eski sisteme dönük ifadelerin yeni sisteme uyarlanması sağlanacak.
Çalışmayla yürürlüğe konulan yönetmelikler teker teker incelenerek, uygulanma imkanı kalmayan, hükümsüz duruma düşmüş olanlar ayıklanacak. Mevzuat Bilgi Sistemi’nde üzerinde çalışma yapılacak düzenlemeler 26 bin sayfayı aşıyor. Mevzuat Bilgi Sistemi’nde kanun, Kanun Hükmünde Kararname, tüzük, yönetmelik ve 1 Ocak 2004’ten sonraki tarihli tebliğlerin kodifikasyonu yapılan güncel metinlerle bazı kanunların mülga hükümleri yer alıyor.
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