25’lik YEKA’lar son çeyrekte
TÜRKİYE toplam enerji üretimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak için yeni adımlar atıyor.
Bunlardan en önemlisi de güneş ve rüzgardaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri. Bu alanda daha önce GES-1, RES-1 ve RES-2 ihalelerini başarı ile tamamlanmış ancak bu yılın başında yaklaşık bir milyar dolar büyüklüğündeki GES-2 ihalesi finansman sorunu nedeniyle ertelenmişti. Bu erteleme sonrası güneş enerjisi sektörünün temsilcileri yapılacak yeni GES-2 ihalesinin bin megavat yerine 20-30-50 megavat gibi küçük parçalar halinde yapılmasını talep etti. Önceki gün Ankara’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve sektörün 3 önemli oyuncusu GÜYAD, GÜNDER ve GENSED ile bir araya geldi. Görüşme sonrası GES-2 ihalesinin de yeni haliyle bu sonbaharda yapılacağı öğrenildi. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Sanırım yeni GES-2 ihalesi yaklaşık 25 megavatlık parçalar halinde düzenlenecek” dedi.
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