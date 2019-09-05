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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

25’lik YEKA’lar son çeyrekte

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TÜRKİYE toplam enerji üretimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak için yeni adımlar atıyor.

Bunlardan en önemlisi de güneş ve rüzgardaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri. Bu alanda daha önce GES-1, RES-1 ve RES-2 ihalelerini başarı ile tamamlanmış ancak bu yılın başında yaklaşık bir milyar dolar büyüklüğündeki GES-2 ihalesi finansman sorunu nedeniyle ertelenmişti. Bu erteleme sonrası güneş enerjisi sektörünün temsilcileri yapılacak yeni GES-2 ihalesinin bin megavat yerine 20-30-50 megavat gibi küçük parçalar halinde yapılmasını talep etti. Önceki gün Ankara’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve sektörün 3 önemli oyuncusu GÜYAD, GÜNDER ve GENSED ile bir araya geldi. Görüşme sonrası GES-2 ihalesinin de yeni haliyle bu sonbaharda yapılacağı öğrenildi. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Sanırım yeni GES-2 ihalesi yaklaşık 25 megavatlık parçalar halinde düzenlenecek” dedi.

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