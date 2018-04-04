2500 TL’ye gen haritası

İNSANLARIN kodları genlerinde gizli. Genlerin oluşturduğu verilerin içinde ise hastalık riskleri başta olmak üzere birçok farklı bilgi yer alıyor. Günümüz teknolojileriyle Türk girişimcilerin parlak çözümleri bir araya geldiğinde insanların gen haritasından hastalık riskleri bir bir tespit edilebiliyor. Bu girişimin adı ‘Genomize’. Genomize, 2014 Mayıs’ta Erşen Kavak tarafından kuruldu. Bir yazılım ve biyoenformatik firması olan Genomize, biyolojik verilerin bilgi teknolojileri ile analiz edilmesi üzerine çalışıyor.

İlk insan genomunun 1987-2000 yılları arasında 3 milyar dolara dizilendiğini belirten Kavak, bugün 1.250 dolara 1 haftada dizilenebildiğini belirtiyor. Kavak, “Kısaca kim olduğumuz, atalarımız ve ne olacağımızın bilgisini taşıyan genlerimizin veri olarak görülebilmesi inanılmaz ucuzluyor ve yeni kapılar açıyor. Ucuzlayan bu teknoloji ve bize sunduğu bilgi potansiyeli, bilimsel araştırmalarda ve halka ulaşan klinik hizmetlerde genom dizilemenin çok sık kullanılmasına imkan veriyor. Bir genom verisi yaklaşık olarak 200 gigabyte. Yani neredeyse 300 CD dolduracak kadar. Bu veriyi klinik olarak analiz ederken, veriyi indirgemeniz, içinde yaşadığınız coğrafya ile karşılaştırmanız ve ona göre örneğin kişinin hastalık riskini belirlemeniz gerekiyor” dedi.

BÜYÜK VERİ ANALİZİ





Milyonlarca genomun aynı anda analiz edilmesi gerekliliği ve bunun bir büyük veri analizi problemi haline geldiğini anlatan Kavak, şunları ifade etti: “Bu verinin hızlı analiz edilmesi gerekiyor çünkü hastalar sonuç bekliyor, doğru analiz edilmesi gerekiyor çünkü sağlık hatayı kaldırmıyor. Bu sorunların çözümüne yardımcı olan Genomize, büyük veri analizinin daha doğru ve hızlı yapılabilmesini sağlayan, genetik veri analizi odaklı, SEQ isimli bir analiz platformu üretiyor. Bu platform genetik tanı merkezleri ve araştırma merkezleri tarafından kullanılıyor.”

FARKLI PAKETLER

Sundukları çözümde farklı boyutlarda analizlerin yer aldığı 2 bin 500-7 bin 950 TL bandında paketler mevcut olduğunu söyleyen Kavak, “Genomize’nin ürünlerin 3 farklı ülkede kullanan 40 üzerinde genetik tanı merkezi ve Üniversiteler tarafından şu ana kadar 35 bin farklı hastaya genetik tanı yapıldı. Bu bizi bölgedeki en güçlü şirketlerden biri yapıyor. 2018 de global büyüme hedeflerimiz için çok daha yoğun çalışmaya başladık” dedi.

HER HASTAYA ÖZEL İLAÇ

GENOMIZE’NİN, Türkiye’nin ilk direkt tüketiciye yönelik yerli genetik tarama markası olan Genografi’nin de yaratıcısı olduğunu belirten Erşen Kavak, bireyler hasta olmadan önce hangi hastalığa karşı risk taşıdıklarını bulup gerekli önlemleri almalarını sağladığını ifade etti. Kavak, “Bireysel risklerin ötesinde, taşıyıcılık analizi ile kendinizde görmediğiniz ancak çocuğunuza geçirebileceğiniz hastalıkların analizini yapmak ve önlemek de mümkün. Risk analizleri ve önleyici hekimliğin ötesinde, farmakogenetik alanındaki gelişmeler sayesinde, artık her bireyi aynı ilaçla tedavi etmiyoruz. Hastaya özel ilaçların kullanılabilmesi için, hastanın veya hastalıklı dokunun genetik yapısının analiz edilmesi çok önemli” diye konuştu.