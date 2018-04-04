2500 TL’ye gen haritası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ahmet CAN
04.04.2018 - 23:43, Son Güncelleme:

2500 TL’ye gen haritası

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
2500 TL’ye gen haritası

Hastalıklar yaşanmadan çözüm bulabilmek insanların genlerindeki kodlara bağlı. Bu kodları daha hızlı çözerek hastalık risklerini ortaya çıkarmak için harekete geçen Türk girişimcilerin kurduğu Genomize, dünya çapında başarılı örneklere imza atıyor. Farklı boyutlarda analizlerin yer aldığı paketlerin fiyatları 2 bin 500 ile 7 bin 950 TL arasında değişiyor.

İNSANLARIN kodları genlerinde gizli. Genlerin oluşturduğu verilerin içinde ise hastalık riskleri başta olmak üzere birçok farklı bilgi yer alıyor. Günümüz teknolojileriyle Türk girişimcilerin parlak çözümleri bir araya geldiğinde insanların gen haritasından hastalık riskleri bir bir tespit edilebiliyor. Bu girişimin adı ‘Genomize’. Genomize, 2014 Mayıs’ta Erşen Kavak tarafından kuruldu. Bir yazılım ve biyoenformatik firması olan Genomize, biyolojik verilerin bilgi teknolojileri ile analiz edilmesi üzerine çalışıyor.

İlk insan genomunun 1987-2000 yılları arasında 3 milyar dolara dizilendiğini belirten Kavak, bugün 1.250 dolara 1 haftada dizilenebildiğini belirtiyor. Kavak, “Kısaca kim olduğumuz, atalarımız ve ne olacağımızın bilgisini taşıyan genlerimizin veri olarak görülebilmesi inanılmaz ucuzluyor ve yeni kapılar açıyor. Ucuzlayan bu teknoloji ve bize sunduğu bilgi potansiyeli, bilimsel araştırmalarda ve halka ulaşan klinik hizmetlerde genom dizilemenin çok sık kullanılmasına imkan veriyor. Bir genom verisi yaklaşık olarak 200 gigabyte. Yani neredeyse 300 CD dolduracak kadar. Bu veriyi klinik olarak analiz ederken, veriyi indirgemeniz, içinde yaşadığınız coğrafya ile karşılaştırmanız ve ona göre örneğin kişinin hastalık riskini belirlemeniz gerekiyor” dedi.

BÜYÜK VERİ ANALİZİ

2500 TL’ye gen haritası

Milyonlarca genomun aynı anda analiz edilmesi gerekliliği ve bunun bir büyük veri analizi problemi haline geldiğini anlatan Kavak, şunları ifade etti: “Bu verinin hızlı analiz edilmesi gerekiyor çünkü hastalar sonuç bekliyor, doğru analiz edilmesi gerekiyor çünkü sağlık hatayı kaldırmıyor. Bu sorunların çözümüne yardımcı olan Genomize, büyük veri analizinin daha doğru ve hızlı yapılabilmesini sağlayan, genetik veri analizi odaklı, SEQ isimli bir analiz platformu üretiyor. Bu platform genetik tanı merkezleri ve araştırma merkezleri tarafından kullanılıyor.”

FARKLI PAKETLER

Sundukları çözümde farklı boyutlarda analizlerin yer aldığı 2 bin 500-7 bin 950 TL bandında paketler mevcut olduğunu söyleyen Kavak, “Genomize’nin ürünlerin 3 farklı ülkede kullanan 40 üzerinde genetik tanı merkezi ve Üniversiteler tarafından şu ana kadar 35 bin farklı hastaya genetik tanı yapıldı. Bu bizi bölgedeki en güçlü şirketlerden biri yapıyor. 2018 de global büyüme hedeflerimiz için çok daha yoğun çalışmaya başladık” dedi.

HER HASTAYA ÖZEL İLAÇ

GENOMIZE’NİN, Türkiye’nin ilk direkt tüketiciye yönelik yerli genetik tarama markası olan Genografi’nin de yaratıcısı olduğunu belirten Erşen Kavak, bireyler hasta olmadan önce hangi hastalığa karşı risk taşıdıklarını bulup gerekli önlemleri almalarını sağladığını ifade etti. Kavak, “Bireysel risklerin ötesinde, taşıyıcılık analizi ile kendinizde görmediğiniz ancak çocuğunuza geçirebileceğiniz hastalıkların analizini yapmak ve önlemek de mümkün. Risk analizleri ve önleyici hekimliğin ötesinde, farmakogenetik alanındaki gelişmeler sayesinde, artık her bireyi aynı ilaçla tedavi etmiyoruz. Hastaya özel ilaçların kullanılabilmesi için, hastanın veya hastalıklı dokunun genetik yapısının analiz edilmesi çok önemli” diye konuştu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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