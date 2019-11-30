250 milyon TL’lik SGK dolandırıcılığı
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren 3 medikal firmasının, kullanılmamış medikal malzemeleri kullanmış gibi faturalandırarak SGK’yi dolandırdıkları iddiası üzerine harekete geçti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Muğla’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Medikal firmaların merkezlerine de yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alınırken, milyonlarca lira değerinde düzenlenmiş fatura, sahte etiket/barkodlara el konuldu.
9 BİN KİŞİYE AMELİYAT
Medikal firmaların, anjiyo operasyonları geçiren hastalara kullanılan ve yurtdışından ithal edilen stent, katater, klavuz teli gibi medikal sarf malzemelerinin sahte etkiket/barkod kullanarak hastanelere faturalandırdığı belirlendi. Türkiye genelinde 54 ilde 130 kamu ve özel hastaneye fatura kesildiği, 9 bin hastaya cerahi müdahalede bulunulmuş gibi hiç kullanılmayan 35 bin kalem medikal malzemesini kullanmış gibi faturalandırdıkları tespit edildi. Söz konusu hastaların çoğunun ameliyat bile edilmediği, ameliyat yapılanlarda ise faturalandıran malzemelerin kullanılmadığı da ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, kestikleri faturalar üzerinden SGK’dan 250 milyon lira aldıkları, paraları da yurtdışındaki banklarda açtıkları hesaplara transfer ettikleri bildirildi.
Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Bakanlık müfettişleri, SGK’yı sahte fatura, barkod üzerinden dolandıran medikal firmalarıyla çalışan doktor, SGK çalışanı olup olmadığını araştıracak. 54 ildeki 130 hastane yönetici ve birim sorumlularının bilgilerine de başvurarak bir ihmal olup olmadığı da sorgulayacak. Müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda genişleyebilecek soruşturmanın, SGK çalışanları ile doktorlara da uzanabileceği kaydedildi.
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