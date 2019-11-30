250 milyon TL’lik SGK dolandırıcılığı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri250 milyon TL’lik SGK dolandırıcılığı
GeriEkonomi 250 milyon TL’lik SGK dolandırıcılığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

250 milyon TL’lik SGK dolandırıcılığı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
250 milyon TL’lik SGK dolandırıcılığı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren 3 medikal firmasının, kullanılmamış medikal malzemeleri kullanmış gibi faturalandırarak SGK’yi dolandırdıkları iddiası üzerine harekete geçti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Muğla’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Medikal firmaların merkezlerine de yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alınırken, milyonlarca lira değerinde düzenlenmiş fatura, sahte etiket/barkodlara el konuldu.

9 BİN KİŞİYE AMELİYAT

Medikal firmaların, anjiyo operasyonları geçiren hastalara kullanılan ve yurtdışından ithal edilen stent, katater, klavuz teli gibi medikal sarf malzemelerinin sahte etkiket/barkod kullanarak hastanelere faturalandırdığı belirlendi. Türkiye genelinde 54 ilde 130 kamu ve özel hastaneye fatura kesildiği, 9 bin hastaya cerahi müdahalede bulunulmuş gibi hiç kullanılmayan 35 bin kalem medikal malzemesini kullanmış gibi faturalandırdıkları tespit edildi. Söz konusu hastaların çoğunun ameliyat bile edilmediği, ameliyat yapılanlarda ise faturalandıran malzemelerin kullanılmadığı da ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, kestikleri faturalar üzerinden SGK’dan 250 milyon lira aldıkları, paraları da yurtdışındaki banklarda açtıkları hesaplara transfer ettikleri bildirildi.

250 milyon TL’lik SGK dolandırıcılığı

Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Bakanlık müfettişleri, SGK’yı sahte fatura, barkod üzerinden dolandıran medikal firmalarıyla çalışan doktor, SGK çalışanı olup olmadığını araştıracak. 54 ildeki 130 hastane yönetici ve birim sorumlularının bilgilerine de başvurarak bir ihmal olup olmadığı da sorgulayacak. Müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda genişleyebilecek soruşturmanın, SGK çalışanları ile doktorlara da uzanabileceği kaydedildi.

250 milyon TL’lik SGK dolandırıcılığı

 

False
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle