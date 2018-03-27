250 milyon Euro’luk AVM kapılarını açıyor
DAP Yapı’nın İstanbul Kartal’da Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği konut, hastane, okul, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan İstMarina projesinde, alışveriş merkezi bugün saat 14.00’da kapılarını açıyor.
Kartal’da sahile sıfır konumuyla 200 bin metrekare inşaat alanına kurulu olan, 70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip ve 3 kattan oluşan İstMarina AVM’de açık ve kapalı alışveriş mekanların yanı sıra 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve birçok sosyal donatı alanı yer alıyor. 250 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen İstMarina AVM’de 200 mağaza var. ‘Deniz üstü alışveriş’ mottosuyla perakende sektörüne giriş yapacak AVM, yüzde 95 doluluk oranıyla kapılarını açacak.
2500 KİŞİYE İSTİHDAM
İstMarina AVM ile Dap Holding olarak ilk kez perakende sektörüne adım attıklarını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacaklarını söyledi. Projenin karma kullanımlı olduğunu ve Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımlı hayata geçtiğini belirten Yılmaz, “1611 konut ve ofiste teslimler başladı. Nisanda yaşam başlar. Projedeki okul açıldı, yıl sonu hastanenin de açılmasını bekliyoruz. Haydarpaşa Garı’na 2018 sonunda ulaşması planlanan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı da İstMarina AVM’nin içinden geçecek” dedi.
14 MİLYON ZİYARETÇİ
İstMarina’nın Anadolu yakasının sahil cephesi en geniş AVM’si olduğunu belirten JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş , “İnsanlar işten çıkıp bir iki adım sonra tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, evine kolayca erişebilme lüksünü istiyor. Bu talebi karşılayabilen projeler, bireysel zaman ile özel zaman arasındaki geçişi hızlandırıp tüketici tatmini sağlıyor. 2020’ye kadar sayısı 445’i bulacak AVM’ler arasında karma yapıya sahip olanlar öne çıkıyor” dedi. AVM’ye yıllık 12-14 milyon ziyaretçi beklediklerini belirten Alkaş, zamanla 15-18 milyona çıkmasını beklediklerini söyledi.
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