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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
07.01.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

250 metrekarelik atölyede başladı 20 ülkeye ihraç ediyor

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250 metrekarelik atölyede başladı 20 ülkeye ihraç ediyor

Bundan 22 yıl kadar önce Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki evinin altında açtığı 250 metrekarelik atölyesinde sadece Diyarbakır ve çevre ilçelere iç çamaşırı üreten iş adamı İhsan Oğurlu, ürünlerini Türkiye’nin 81 vilayetine ve 20 ülkeye ihraç ediyor.

DİYARBAKIR’dan gittikçe dünya piyasasına açılan iç giyim markası Jiber, kendi alanında oldukça iddialı. 1997’de Bismil’deki evinin altında açtığı 250 metrekarelik atölyesinde sadece Diyarbakır ve çevre ilçelere iç çamaşırı üreten ve aynı zamanda Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği’nin (GÜNTİAD) başkanlığını yapan İhsan Oğurlu, 22 yıldan bu yana imalat, 11 yıldan bu yana da perakende satış yaptıklarını söyledi.

250 metrekarelik atölyede başladı 20 ülkeye ihraç ediyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde iki üretim atölyesi bulunan Jiber’de 400 kişi istihdam ediliyor. Şu ana dek Türkiye’de 23, Irak Kürt Bölgesinde 5 mağaza açtıklarını ifade eden İhsan Oğurlu, “Hedefimiz Türkiye’nin her ilinde bir mağaza açmaktır. Bu yıl Türkiye’de 6 mağaza daha açacağız. Mart ayında Zaxo’da 1, Kiev’de de 1 mağaza açacağız” diye konuştu.

ÇORAP ÜRETİMİNE DE BAŞLADI

250 metrekarelik atölyede başladı 20 ülkeye ihraç ediyor
Jiber Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu ise, 20 milyon TL'lik yatırımı bulunan şirketin son olarak İstanbul’da toptan satış yapabilecekleri showroom açtıklarını belirterek, “Yeni yerimizde çorap üretimine de başladık. Önümüzdeki senelerde pijama ve sütyen üretimine de geçeceğiz” dedi.1997’de bir banka müdürünün tavsiyesi ile sektöre adım attıklarını ifade eden Oğurlu, şöyle devam ediyor: “O gün 200 metrekarelik bir yerden şimdi kapalı alanı 14 bin 500 metrekare olan bir mekana geldik. 2020 yılına kadar ki adımlarla yatırımlarımızın 45 milyon TL’yi bulacağını düşünüyoruz. 2023 yılı hedefimizde 50 mağaza açma vardı; daha kısa sürede bunu oluşturacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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