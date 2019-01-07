250 metrekarelik atölyede başladı 20 ülkeye ihraç ediyor
Bundan 22 yıl kadar önce Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki evinin altında açtığı 250 metrekarelik atölyesinde sadece Diyarbakır ve çevre ilçelere iç çamaşırı üreten iş adamı İhsan Oğurlu, ürünlerini Türkiye’nin 81 vilayetine ve 20 ülkeye ihraç ediyor.
DİYARBAKIR’dan gittikçe dünya piyasasına açılan iç giyim markası Jiber, kendi alanında oldukça iddialı. 1997’de Bismil’deki evinin altında açtığı 250 metrekarelik atölyesinde sadece Diyarbakır ve çevre ilçelere iç çamaşırı üreten ve aynı zamanda Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği’nin (GÜNTİAD) başkanlığını yapan İhsan Oğurlu, 22 yıldan bu yana imalat, 11 yıldan bu yana da perakende satış yaptıklarını söyledi.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde iki üretim atölyesi bulunan Jiber’de 400 kişi istihdam ediliyor. Şu ana dek Türkiye’de 23, Irak Kürt Bölgesinde 5 mağaza açtıklarını ifade eden İhsan Oğurlu, “Hedefimiz Türkiye’nin her ilinde bir mağaza açmaktır. Bu yıl Türkiye’de 6 mağaza daha açacağız. Mart ayında Zaxo’da 1, Kiev’de de 1 mağaza açacağız” diye konuştu.
ÇORAP ÜRETİMİNE DE BAŞLADI
Jiber Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu ise, 20 milyon TL'lik yatırımı bulunan şirketin son olarak İstanbul’da toptan satış yapabilecekleri showroom açtıklarını belirterek, “Yeni yerimizde çorap üretimine de başladık. Önümüzdeki senelerde pijama ve sütyen üretimine de geçeceğiz” dedi.1997’de bir banka müdürünün tavsiyesi ile sektöre adım attıklarını ifade eden Oğurlu, şöyle devam ediyor: “O gün 200 metrekarelik bir yerden şimdi kapalı alanı 14 bin 500 metrekare olan bir mekana geldik. 2020 yılına kadar ki adımlarla yatırımlarımızın 45 milyon TL’yi bulacağını düşünüyoruz. 2023 yılı hedefimizde 50 mağaza açma vardı; daha kısa sürede bunu oluşturacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.
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