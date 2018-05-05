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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
05.05.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

250 bin düve projesinin son başvuru tarihi ne zaman? İşte gerekli şartlar

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250 bin düve projesinin son başvuru tarihi ne zaman? İşte gerekli şartlar

250 Bin Düve Projesi'nde başvuru süresi doluyor.. Et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi'nde başvuru süresi 7 Mayıs Pazartesi günü dolacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordine yürüttüğü 250 Bin Düve Projesi'nde başvuru süreci sona eriyor.

Projeden, son başvuruların alınacağı 7 Mayıs Pazartesi'ye kadar tarım kredi kooperatifi üyesi olanlar yararlanacak. Kooperatife ortaklık kaydı bulunmayan üreticilere, hayvancılık işletmesinin bağlı bulunduğu yerdeki kooperatife başvuru yaparak üye olma imkanı sağlanacak.

Ahırının bulunduğu yerde ikamet edecek

Başvuru için 2 Nisan ve öncesinde büyükbaş süt hayvancılığı yapıyor olmak, en az 15 baş kapasiteli ve hayvancılık yapmaya elverişli ahıra sahip bulunmak, ahırın bulunduğu yerde ikamet etmek gibi şartlar bulunuyor. Başvuru sahipleri, gereken belgelerle tarım kredi kooperatifine başvuracak. Şartlardan herhangi birini taşımayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

Projeden yararlanacak üreticilerin, kredi kullanmaya uygun mali durumda olması da gerekiyor.

Başvurusu olumlu sonuçlanan üreticilere, Ziraat Bankası tarafından ortalama 100 bin liralık kredi tahsisi yapılacak. Bankaca, üreticilere, işletme kapasitelerinin 15 başa tamamlanabilmesi amacıyla damızlık gebe düve tedariki için 7 yıllık yatırım kredisi sağlanacak. Bu kredi iki yıl ödemesiz ve 5 yıl ödemeli olarak kullandırılacak. Üretici isterse kredinin yüzde 80'ini hayvan, yüzde 20'sini yem alımında kullanabilecek. Yem tedariki için de en fazla 18 ay vadeli işletme kredisi verilecek.

250 bin düve projesinin son başvuru tarihi ne zaman İşte gerekli şartlar

Yem, veterinerlik, aşı, küpeleme ve sigortaya destek

Yatırım kredisi tahsisi yapılan üreticilere, tarım kredi kooperatiflerince, damızlık gebe düve teslimi yapılacak. Bu süreçte, üreticilerin yem ihtiyaçları kooperatiflerce karşılanacak.

Tarım kredi kooperatiflerince, düvelerle ilgili veterinerlik, aşı ve küpeleme hizmeti de verilecek. Hayvanların tarım sigortası ücreti de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanacak.

250 Bin Düve Projesi, 3 yıl uygulanacak. Proje için gelecek yıllarda da başvuru imkanı oluşturulacak.

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