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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK -
16.04.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

250 bin düve projesinde son başvuru tarihi belli oldu

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250 bin düve projesinde son başvuru tarihi belli oldu

Et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi'nde üreticilerden 7 Mayıs'a kadar başvuru alınacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, 250 Bin Düve Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ülkedeki büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan projeyle, üreticinin ahırlarındaki kapasitenin ortalama 15 başa tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Poyraz, "Ahırlardaki eksik kapasiteyi tamamlayacağız. Örneğin 15 hayvanlık kapasitesi olan bir üreticinin 5 baş hayvanı varsa 10 daha vereceğiz." diye konuştu.

Poyraz, projeye katılım için çeşitli kriterler belirlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak hayvancılık yapanlar ve kurulu altyapısı olanlara düve vereceğiz. Geçmişte dişi hayvanların kesime gönderilmesi sorununu çok yaşadık. Bu nedenle 2 Nisan 2018 ve öncesinde büyükbaş hayvancılığı yapıyor olma şartımız var. Tarım Kredi Kooperatifi üyesi olunması gerekiyor. Başvuru tarihine kadar kooperatif üyesi olup, müracaat edebilirler. Bu imkanı da tanıdık. En az 15 baş kapasiteli ahır şartımız var. Üreticinin, ahırın bulunduğu yerde ikamet etmesi gerekiyor. Proje için kredi kullanmaya uygun mali durumda da olunmalı. 3 yıllık bir proje, bu yılki başvuruları ise 7 Mayıs'a kadar alacağız."

Bir hevesle yola çıkan ya da köyüne dönmek isteyenlere dönük sosyal bir proje yapmadıklarını vurgulayan Poyraz, bu nedenle mevcutta hayvancılık yapılıyor olunması şartına büyük önem verdiklerine dikkati çekti.

Poyraz, üreticilerin Ziraat Bankasından ortalama 100 bin liralık kredi kullanacağını ifade ederek, "Kredi, damızlık düve tedariki için ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli olacak. Üretici isterse kredinin yüzde 80'ini hayvan alımında, yüzde 20'sini yem alımında kullanabilecek. Yem için de 18 ay vadeli işletme kredisi kullanabilecek." diye konuştu.

"İÇ PİYASADAN DA TEMİN EDEBİLİRİZ"
Projede bu yılki hedeflerinin 100 bin büyükbaş dağıtmak olduğuna işaret eden Poyraz, "Üretici, yakın coğrafyadan, Avrupa ülkelerinden tedarik edilecek hayvanları, veteriner kontrolünden geçtikten sonra kendisi seçebilecek. Mağduriyet olmaması için seçim hakkı getirdik. Hayvan tedariki için çalışmalara başladık. İki aylık karantina süreçleri sonrasında en erken haziran ayında hayvan teslimini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Poyraz, yurt dışından tedarik edilen hayvanların iç piyasadaki fiyatları aşağı çekmesini önlemek için, yurt içinden de hayvan temini yoluna gidebileceklerini vurgulayarak, üreticilere veterinerlik, aşı ve küpeleme hizmetinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verileceğini sözlerine ekledi.
 

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