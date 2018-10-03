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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Turan YILMAZ/ANKARA
03.10.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

25 ürüne enflasyon takibi geldi

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
25 ürüne enflasyon takibi geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında enflasyon sepeti içinde payı yüksek 25 ürünü, oluşturulan özel ürün takip masaları aracılığıyla tohumdan çatala kadar uzanan süreçte çok sıkı izlemeye aldıklarını açıkladı.

Satış noktalarındaki kar marjı sınırlamasıyla yüzde 20-25 gizli zam alan fırıncıların ertesi gün zam açıklamasını etik karşılamadığını da kaydeden Pakdemirli, ana görevlerinin üreticiyi koruyup tüketici enflasyona ezdirmemek olduğunu belirtti. Pakdemirli, Meclis’teki sohbet toplantısında “25 ürünü çok sıkı takibe başladık. Ticaret bakanlığı ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Mesela ayçiçeğinde yüzde 27 olan ithal vergisinin Ticaret Bakanlığı ile görüşüp yüzde 13’e indirilmesini sağladık. Bu da enflasyona dokunan taraf. Gıda masalarında her ürünün bir sahibi var, aktif çalışıyor. Ticaret Bakanlığı’nda da benzer bir çalışmanın yapıldığını biliyorum” dedi.

ETİK KARŞILAMIYORUM

Ekmekte fırınlarının denetiminin Ticaret Bakanlığı’nın konusu olduğunu un tarafından çok yakından takipte olduklarını kaydeden Pakdemirli şöyle devam etti: “Unla ilgili bir takım neticeler aldık, yeterli değil, biraz daha uncularla önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız. Çok doğal olarak şöyle bir durum var; genelde diğer sektörlere göre kar marjları ortalamanın altında, o yüzden böyle dönemlerde biraz daha kar edeyim düşüncesi hepsinde vardır. Bu sebepten, biz biraz daha konuşup, tabii serbest piyasa kurallarını bozmadan, ‘burada bir milli duruş sergileyin, dövizde bir dalgalanma yaşadık ne yapabiliriz’ diye konuştuğumuz sektörün öncülerinin bir kısmından olumlu geri dönüş alıyoruz. Mesela gübrede yüzde 15 dolayında bir gerileme sağladık, şimdi yeme bakıyoruz, tabii bunlar tüketiciye hemen dokunan şeyler değil, ara evreler ama bir buğday bir ekmek, bunlar daha çok dokunan ürünler.”

TMO’nun 1100 TL’den piyasaya un verdiğini bunun da maliyetleri azalttığını belirten Pakdemirli, “2 milyon tonun üzerinde bir stoğumuz var şu anda, ihale açtık yurt dışından da ürün getiriyoruz, buğdayla ilgili bir sıkıntımız yok” dedi.

 

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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