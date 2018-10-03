25 ürüne enflasyon takibi geldi

Satış noktalarındaki kar marjı sınırlamasıyla yüzde 20-25 gizli zam alan fırıncıların ertesi gün zam açıklamasını etik karşılamadığını da kaydeden Pakdemirli, ana görevlerinin üreticiyi koruyup tüketici enflasyona ezdirmemek olduğunu belirtti. Pakdemirli, Meclis’teki sohbet toplantısında “25 ürünü çok sıkı takibe başladık. Ticaret bakanlığı ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Mesela ayçiçeğinde yüzde 27 olan ithal vergisinin Ticaret Bakanlığı ile görüşüp yüzde 13’e indirilmesini sağladık. Bu da enflasyona dokunan taraf. Gıda masalarında her ürünün bir sahibi var, aktif çalışıyor. Ticaret Bakanlığı’nda da benzer bir çalışmanın yapıldığını biliyorum” dedi.

ETİK KARŞILAMIYORUM

Ekmekte fırınlarının denetiminin Ticaret Bakanlığı’nın konusu olduğunu un tarafından çok yakından takipte olduklarını kaydeden Pakdemirli şöyle devam etti: “Unla ilgili bir takım neticeler aldık, yeterli değil, biraz daha uncularla önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız. Çok doğal olarak şöyle bir durum var; genelde diğer sektörlere göre kar marjları ortalamanın altında, o yüzden böyle dönemlerde biraz daha kar edeyim düşüncesi hepsinde vardır. Bu sebepten, biz biraz daha konuşup, tabii serbest piyasa kurallarını bozmadan, ‘burada bir milli duruş sergileyin, dövizde bir dalgalanma yaşadık ne yapabiliriz’ diye konuştuğumuz sektörün öncülerinin bir kısmından olumlu geri dönüş alıyoruz. Mesela gübrede yüzde 15 dolayında bir gerileme sağladık, şimdi yeme bakıyoruz, tabii bunlar tüketiciye hemen dokunan şeyler değil, ara evreler ama bir buğday bir ekmek, bunlar daha çok dokunan ürünler.”

TMO’nun 1100 TL’den piyasaya un verdiğini bunun da maliyetleri azalttığını belirten Pakdemirli, “2 milyon tonun üzerinde bir stoğumuz var şu anda, ihale açtık yurt dışından da ürün getiriyoruz, buğdayla ilgili bir sıkıntımız yok” dedi.