Diyarbakır’dan 25 ülkeye çikolata ihracatı
200’e yakın ürün çeşidiyle Diyarbakır’dan 25 ülkeye Maple markasıyla çikolata ihraç eden Delmar Gıda, Güneydoğu’da bir ilke imza attı.
DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Delmar Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Maple Çikolata markasıyla dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyor.
2015’te üretime başlayan şirketin başında Ağrılı işadamı Yüksel Kaya bulunuyor. 8000m2 arazi üzerine kurulu olan ve 5500m2 kapalı alanı bulunan Delmar Gıda, günlük olarak 32 ton çikolata üretiyor. Planlamasında 200’e yakın ürün çeşidi bulunan Maple Çikolatalar, Irak, İran, Suudi Arabistan, Etiyopya, Kenya, Güney Afrika, Bahreyn, Dubai, Fildişi Sahili, Afganistan, Arnavutluk, Pakistan, Filistin, Yemen, Lübnan, Libya, Hindistan, İsrail, Kuveyt, Gana, Sudan, Fas,
Nijerya, Umman, Venezuela’ya ihraç ediliyor.
İşadamı Yüksel Kaya, Maple Çikolata ürünlerinin ISO 22000, ISO 9001, TSE ve Helal Sertifikalarına sahip olduğunu belirterek, “Kalite sürekliliği temel prensibimizdir. İnsana yatırım, sağlıklı ve hijyenik üretim, sürdürülebilir kalite yönetimine dayalı kurumsal konseptimizi oluşturduk.
Maple Çikolata, fındıklı krema, çikolata, dolgulu çikolata ve gofret çeşitleri ile dünya pazarındaki payını artırmak amacıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde düzenlenen fuar aktivitelerine katılmakta, reklam ve tanıtım çalışmalarını sürdürmektedir. Maple Çikolata, gıda güvenliği politikası, ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uygun olarak ve müşteri talepleri doğrultusunda her alanda sürekli gelişerek, müşterilerine leziz, farklı ve güvenilir ürünler sunmaktadır” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle