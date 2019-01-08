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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
08.01.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Diyarbakır’dan 25 ülkeye çikolata ihracatı

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Diyarbakır’dan 25 ülkeye çikolata ihracatı

200’e yakın ürün çeşidiyle Diyarbakır’dan 25 ülkeye Maple markasıyla çikolata ihraç eden Delmar Gıda, Güneydoğu’da bir ilke imza attı.

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Delmar Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Maple Çikolata markasıyla dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyor.

2015’te üretime başlayan şirketin başında Ağrılı işadamı Yüksel Kaya bulunuyor. 8000m2 arazi üzerine kurulu olan ve 5500m2 kapalı alanı bulunan Delmar Gıda, günlük olarak 32 ton çikolata üretiyor. Planlamasında 200’e yakın ürün çeşidi bulunan Maple Çikolatalar, Irak, İran, Suudi Arabistan, Etiyopya, Kenya, Güney Afrika, Bahreyn, Dubai, Fildişi Sahili, Afganistan, Arnavutluk, Pakistan, Filistin, Yemen, Lübnan, Libya, Hindistan, İsrail, Kuveyt, Gana, Sudan, Fas,Diyarbakır’dan 25 ülkeye çikolata ihracatı
Nijerya, Umman, Venezuela’ya ihraç ediliyor.

İşadamı Yüksel Kaya, Maple Çikolata ürünlerinin ISO 22000, ISO 9001, TSE ve Helal Sertifikalarına sahip olduğunu belirterek, “Kalite sürekliliği temel prensibimizdir. İnsana yatırım, sağlıklı ve hijyenik üretim, sürdürülebilir kalite yönetimine dayalı kurumsal konseptimizi oluşturduk.

Maple Çikolata, fındıklı krema, çikolata, dolgulu çikolata ve gofret çeşitleri ile dünya pazarındaki payını artırmak amacıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde düzenlenen fuar aktivitelerine katılmakta, reklam ve tanıtım çalışmalarını sürdürmektedir. Maple Çikolata, gıda güvenliği politikası, ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uygun olarak ve müşteri talepleri doğrultusunda her alanda sürekli gelişerek, müşterilerine leziz, farklı ve güvenilir ürünler sunmaktadır” dedi.

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