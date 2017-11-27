25 ülkeden gazeteciler oyladı, kazanan belli oldu
ALMAN Volkswagen’in beğenilen Amarok modeli, ‘2018 Uluslararası Pick-up Ödülü’nü (IPUA 2018) kazandı. Volkswagen Amarok, 2010 yılında da aynı ödülü kazanmıştı ve bu sayede aynı ödüle iki kez layık görülen ilk pick-up oldu. Jüri yaptığı değerlendirmede Amarok’u pick-up segmentinin “sıkı çalış, sıkı eğlen” felsefesinin cisimleşmiş hali olarak değerlendirirken, aracın tasarımına, hissettirdiği muhteşem hisse ve birinci sınıf kalitesine vurgu yaptı.
Yeni Amarok’un en dikkat çeken özelliği son jenerasyon Volkswagen V6 motoru. Türkiye pazarında kendi segmentinde ilk olan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor 224 beygir güç üretirken 550 Nm tork sağlıyor.
Amarok böylece, hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor.
25 ÜLKEDEN GAZETECİLER
Amarok’ta ön konsol, hem malzeme kalitesinin yüksekliği hem de fonksiyonel tasarımıyla bir önceki nesle göre tamamen yenilendi. Geniş görüş açısı ve yüksek malzeme kalitesi ile sınıfının standartlarının üzerinde bir şıklık sunan ön konsol, bilgi ve eğlence sistemi “Composition Media” ile kullanım kolaylığı ve benzersiz bir konfor sağlıyor.
Uluslararası Yılın Pick-up’ı ödülü IPUA, 25 ülkeden gelen dünyanın ünlü otomotiv gazetecilerinden meydana gelen Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri (IVotY) jürisi tarafından, her iki ya da üç yılda bir veriliyor. Jüri üyelerinden 16’sı, aday olan araçları diğer jüri üyelerinden bağımsız olarak, belirlenen kriterler ışığında değerlendiriyor.
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