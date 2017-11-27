25 ülkeden gazeteciler oyladı, kazanan belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
27.11.2017 - 12:12, Son Güncelleme:

25 ülkeden gazeteciler oyladı, kazanan belli oldu

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25 ülkeden gazeteciler oyladı, kazanan belli oldu

ALMAN Volkswagen’in beğenilen Amarok modeli, ‘2018 Uluslararası Pick-up Ödülü’nü (IPUA 2018) kazandı. Volkswagen Amarok, 2010 yılında da aynı ödülü kazanmıştı ve bu sayede aynı ödüle iki kez layık görülen ilk pick-up oldu. Jüri yaptığı değerlendirmede Amarok’u pick-up segmentinin “sıkı çalış, sıkı eğlen” felsefesinin cisimleşmiş hali olarak değerlendirirken, aracın tasarımına, hissettirdiği muhteşem hisse ve birinci sınıf kalitesine vurgu yaptı.

Yeni Amarok’un en dikkat çeken özelliği son jenerasyon Volkswagen V6 motoru. Türkiye pazarında kendi segmentinde ilk olan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor 224 beygir güç üretirken 550 Nm tork sağlıyor.25 ülkeden gazeteciler oyladı, kazanan belli oldu

Amarok böylece, hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor.

25 ülkeden gazeteciler oyladı, kazanan belli oldu

25 ÜLKEDEN GAZETECİLER

Amarok’ta ön konsol, hem malzeme kalitesinin yüksekliği hem de fonksiyonel tasarımıyla bir önceki nesle göre tamamen yenilendi. Geniş görüş açısı ve yüksek malzeme kalitesi ile sınıfının standartlarının üzerinde bir şıklık sunan ön konsol, bilgi ve eğlence sistemi “Composition Media” ile kullanım kolaylığı ve benzersiz bir konfor sağlıyor.

25 ülkeden gazeteciler oyladı, kazanan belli oldu

Uluslararası Yılın Pick-up’ı ödülü IPUA, 25 ülkeden gelen dünyanın ünlü otomotiv gazetecilerinden meydana gelen Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri (IVotY) jürisi tarafından, her iki ya da üç yılda bir veriliyor. Jüri üyelerinden 16’sı, aday olan araçları diğer jüri üyelerinden bağımsız olarak, belirlenen kriterler ışığında değerlendiriyor.

25 ülkeden gazeteciler oyladı, kazanan belli oldu

 

 

Ömer Burhanoğlu “Otonom araçların üretimini Türkiye’ye çekmek, gelecek adına iyi bir fırsat” | Ofis Dışında

 

Ömer Burhanoğlu “Otonom araçların üretimini Türkiye’ye çekmek, gelecek adına iyi bir fırsat” | Ofis DışındaFarPlas - CEO'su Ömer Burhanoğlu Ofis Dışında'nın konuğu oldu. Ofis Dışında, Ersa Mobilya’nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Destekleyenler: Olmadık Projeler & Binyaprak & PWC Moderatör: Duygu Merzifonluoğlu
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