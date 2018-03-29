25 milyon liralık ‘çekici’ yatırım

GEÇEN yıl 23.5 milyon TL’lik çekici ve dorse alımı yapan Arkas Lojistik, Ford Trucks’tan 60 adet daha Ford Trucks 1848T ADR’li çekici satın aldı. Hedeflerinde sürekli gelişim ve büyümenin her zaman olduğunun altını çizen Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas “2018’de dolar bazında yüzde 20 büyüme hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2017 yılında toplam 23.5 milyon TL’lik çekici ve dorse yatırımı yapmıştık. Bu yıla baktığımızda henüz yılın başında olmamıza rağmen 25 milyon TL civarında yatırım yapıyoruz. Yeni çekici ve dorse planlarımız dahilinde hizmetlerimizin gerektirdiği ölçüde filo yatırımlarımız daha devam edecek” diye konuştu.

40 ÜLKEDE HİZMET

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ise yurt içinde ve yurtdışında birçok önemli noktada lojistik, taşımacılık ve depolama hizmeti veren Arkas Lojistik’in sektör için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Turfan, “Arkas Lojistik’in tercih ettiği Ford Trucks 1848T çekicilerimiz, taşımacılığın gerektirdiği hız ve performansı maksimum seviyede sunarak, yakıt tüketimi, servis bakım aralığı ve işletim maliyeti avantajlarıyla her koşulda Arkas Lojistik’in hizmetinde olacak, hayatını kolaylaştıracak. Biz de Ford Trucks olarak satış sonrası için, gerekli olduğu her şartta ve koşulda yardımcı olmak için hazır durumdayız. Lojistik firmalarımızın yurtdışında da tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla bayi ağımızı dünya çapında her geçen yıl artırıyoruz. Hedefimiz 2018 yılı sonuna kadar yurtdışında 40 ülkede hizmet vermek” dedi.

Düzenlenen toplantıda Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ve Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez de yer aldı.

YILDA 25 MİLYON KİLOMETRE

ARKAS’ın tüm bunların yanı sıra büyük bir kara nakliye filosuna sahip olmanın sorumluluğunu taşıdığını ve sürdürülebilirliği de ilk sıraya koyduğunu ifade eden şirket yetkilileri, “Kara filomuzdaki araçları yıllık ortalama 25 milyon kilometre yol kat ediyor ve yaklaşık 8 milyon 750 bin litre yakıt tüketiyor. Bu kadar yüksek bir tüketimde araçların sunduğu yakıt tasarrufu, hem maliyet hem de sürdürülebilir çevre konusunda büyük bir geri dönüşüm sağlıyor. Bu nedenle araçlarını her yıl yenileyerek filosunun her zaman genç ve güçlü kalmasını sağlarken çağın gerekliliklerine uygun, çevreci araçlar tercih ediyor. Euro 6 normuna sahip bu araçlar yakıt tasarrufu sağlarken karbon salınımını düşürüyor” dedi.

KOMPLE HİZMET

ARKAS Lojistik’in, konteyner taşımalarının yanısıra geniş nakliye tedarik ağı ve özvarlık araçları ile Türkiye’nin 81 iline dağıtım hizmeti verecek kapasiteye ulaştığı bilgisini veren şirket yetkilileri sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteriler ile yapılan uzun vadeli kontratlarla öne çıkan Arkas Lojistik, dağıtım hizmetlerinin yanı sıra kapalı depoculuk, konteyner terminal hizmetleri, hava ve deniz forwarding hizmetleri ile uluslararası kara nakliyesi hizmetlerini komple lojistik hizmetleri olarak aynı anda verebiliyor. Konteyner terminal alanında bu sene Yenice, Aliağa, Kaklık ve Kocaeli Körfezi’nde yeni depolarını müşterilerinin hizmetine açan Arkas Lojistik demiryolunda öncü bir proje olan Bakü Kars Tiflis demiryolu hattına sağladığı yük potansiyeli ile adını öne çıkardı. 2018 planında lokomotif yatırımları da olan Arkas Lojistik proje taşımalarında da son yıllarda uzmanlaşarak rutin taşıma çözümleri dışında müşteriye farklı çözümler de üretiyor.”