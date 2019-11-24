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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.11.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü düzenlenecek

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü düzenlenecek

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programı Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programının Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleneceğini belirtti.

 

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON PLANI” KAMUOYUNA TANITILACAK

Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiasından birçok isim yer alacağı programda, 75 maddelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nın tanıtımı gerçekleştirilecek.

 

5 BAKANLIK VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PROTOKOL İMZALAYACAK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, program kapsamında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarını açıklayacak.

Bakan Selçuk ayrıca 25 Kasım’da farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için 81 ilde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

“81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte hayır demek için etkinliklerimize davet ediyoruz” diyen Selçuk, 25 Kasım vesilesiyle ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çeşitli çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

 

81 İLDE KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Selçuk, 81 ilde de kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini belirtti. İl Müdürlükleri tarafından vatandaşlara bilinçlendirme ve farkındalık arttırma etkinlikleri düzenleneceğini ifade eden Bakan Selçuk, bugüne kadar 500 binin üzerinde er ve erbaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini ve programın güçlü bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

25 Kasım’a özel Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotunun, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterileceğini söyleyen Bakan Selçuk, kamu spotunun bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sayfalarında ileti mesajı olarak yer alacağını ifade etti.

 

SİMGE YAPILARDA KADINA ŞİDDET FARKINDALIĞI TURUNCUSU

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Türkiye’deki simge yapıların her sene olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlatılacağını bildirdi.

 

KAMUSAL ALANLARDA KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE AFİŞLERİ

Bakan Selçuk, farkındalık çalışmaları kapsamında, kamusal alanlarda stantların kurulacağını kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında afiş ve broşürlerin dağıtılacağını belirtti.

 

SPORCULAR KADINA YÖNELİK ŞİDDETE PANKARTLARLA DİKKAT ÇEKECEK

Spor müsabakalarında sporcuların pankartlarla sahaya çıkacağını bildiren Bakan Selçuk, “Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne hayır diyor; bütün toplum kesimlerini ve STK’larımızı, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için kadına şiddete karşı mücadele etmeye davet ediyoruz.” dedi.

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