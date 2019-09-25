25 Eylül Euro, dolar, altın fiyatları güne ne kadardan başladı?
25 Eylül Çarşamba günü altın, dolar ve Euro fiyatları hakkında detayları merak eden pek çok kişi, piyasalardan gelen son bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 25 Eylül Çarşamba günü, hafta ortasında dolar, altın ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte, alım-satım yapmak isteyenler başta olmak üzere yatırım amacıyla da araştırılan 25 Eylül Çarşamba gününe dair anlık altın, Euro ve dolar fiyatları bilgisi
Anlık altın, dolar ve Euro fiyatları hakkında anlık bilgi almak isteyen birçok kişi, sabahın ilk saatleri itibariyle sorgulamalarına başladı. Birçok kişinin merakla araştırdığı anlık altın, dolar ve Euro fiyatları, 25 Eylül tarihinde yatay seyir ile başlangıç yaptı. İşte, anlık altın ve dolar fiyatları hakkında detaylı bilgiler
DOLAR NE KADAR?
Dolar kuru, çarşamba günü alışta 5,67; satışta 5,73 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki dolar kuru, satış yapan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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EURO NE KADAR?
25 Eylül Çarşamba günü Euro, günün ilk saatlerinde 6,23 liradan alınırken, 6,30'a satılıyor. Bu rakamlar, satış yapılan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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ALTIN NE KADAR?
25 Eylül Çarşamba günü günü altın fiyatları, şu seviyelerde seyrediyor;
Gram altın 277 lira alış, 280 lira satış,
Çeyrek altın 453 lira alış, 463 lira satış,
Yarım altın 907 lira alış, 926 lira satış,
Cumhuriyet altını 1868 lira alış, 1886 lira ile işlem görüyor.
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BORSANIN KAPANIŞ VERİLERİ
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,43 -4,65
Netaş Telekom. 9,30 9,53 -2,41
Türk Telekom 5,71 5,84 -2,23
Fenerbahçe Futbol 12,86 13,12 -1,98
Gözde Girişim 3,48 3,53 -1,42
Konya Çimento 205,50 207,90 -1,15
Hektaş 15,54 15,72 -1,15
Koza Altın 65,60 66,00 -0,61
Bim Mağazalar 49,16 49,40 -0,49
TAV Havalimanları 22,94 23,04 -0,43
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