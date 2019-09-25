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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.09.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

25 Eylül Euro, dolar, altın fiyatları güne ne kadardan başladı?

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25 Eylül Euro, dolar, altın fiyatları güne ne kadardan başladı?

25 Eylül Çarşamba günü altın, dolar ve Euro fiyatları hakkında detayları merak eden pek çok kişi, piyasalardan gelen son bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 25 Eylül Çarşamba günü, hafta ortasında dolar, altın ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte, alım-satım yapmak isteyenler başta olmak üzere yatırım amacıyla da araştırılan 25 Eylül Çarşamba gününe dair anlık altın, Euro ve dolar fiyatları bilgisi

Anlık altın, dolar ve Euro fiyatları hakkında anlık bilgi almak isteyen birçok kişi, sabahın ilk saatleri itibariyle sorgulamalarına başladı. Birçok kişinin merakla araştırdığı anlık altın, dolar ve Euro fiyatları, 25 Eylül tarihinde yatay seyir ile başlangıç yaptı. İşte, anlık altın ve dolar fiyatları hakkında detaylı bilgiler

DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru, çarşamba günü alışta 5,67; satışta 5,73 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki dolar kuru, satış yapan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

ANLIK DOLAR FİYATLARINI SAATLİK GRAFİK İLE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EURO NE KADAR?

25 Eylül Çarşamba günü Euro, günün ilk saatlerinde 6,23 liradan alınırken, 6,30'a satılıyor. Bu rakamlar, satış yapılan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

EURO KURUNDAKİ ANLIK DEĞİŞİMLERİ GÜNLÜK VE AYLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN NE KADAR?

25 Eylül Çarşamba günü günü altın fiyatları, şu seviyelerde seyrediyor;

Gram altın 277 lira alış, 280 lira satış,
Çeyrek altın 453 lira alış, 463 lira satış,
Yarım altın 907 lira alış, 926 lira satış,
Cumhuriyet altını 1868 lira alış, 1886 lira ile işlem görüyor.

CANLI GRAFİKLERLE ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BORSANIN KAPANIŞ VERİLERİ

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,43 -4,65
Netaş Telekom. 9,30 9,53 -2,41
Türk Telekom 5,71 5,84 -2,23
Fenerbahçe Futbol 12,86 13,12 -1,98
Gözde Girişim 3,48 3,53 -1,42
Konya Çimento 205,50 207,90 -1,15
Hektaş 15,54 15,72 -1,15
Koza Altın 65,60 66,00 -0,61
Bim Mağazalar 49,16 49,40 -0,49
TAV Havalimanları 22,94 23,04 -0,43

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