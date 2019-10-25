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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
25.10.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

25 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları! Bankaların en son konut kredisi oranları!

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25 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları! Bankaların en son konut kredisi oranları!

Konut kredisi faiz oranları, 25 Ekim Cuma günü Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Ev sahibi olmak isteyenlerin merakla araştırdığı 25 Ekim Cuma konut kredisi faiz oranları, bankaların resmi internet siteleri üzerinden de paylaşıldı. Peki, 25 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte, konut kredisi çekmek isteyenler için Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan alınan güncel faiz oranları

Ev almak isteyenler için önem arz eden güncel konut kredisi faiz oranları, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yayımlandı. Peki, 25 Ekim Cuma gününün güncel faiz oranları ne kadar? İşte, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası merak edilen güncel faiz oranları hakkında bazı bilgiler

25 EKİM GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faiz oranları 25 Ekim Cuma günü devlet bankalarında şu şekilde;

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Halkbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ve üzeri 1,19

Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35'e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19'a indirildiğini duyurdu.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Vakıfbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ve üzeri 1,15

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ve üzeri 1,19

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