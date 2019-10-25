25 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları! Bankaların en son konut kredisi oranları!
Konut kredisi faiz oranları, 25 Ekim Cuma günü Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Ev sahibi olmak isteyenlerin merakla araştırdığı 25 Ekim Cuma konut kredisi faiz oranları, bankaların resmi internet siteleri üzerinden de paylaşıldı. Peki, 25 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte, konut kredisi çekmek isteyenler için Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan alınan güncel faiz oranları
Ev almak isteyenler için önem arz eden güncel konut kredisi faiz oranları, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yayımlandı. Peki, 25 Ekim Cuma gününün güncel faiz oranları ne kadar? İşte, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası merak edilen güncel faiz oranları hakkında bazı bilgiler
25 EKİM GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi faiz oranları 25 Ekim Cuma günü devlet bankalarında şu şekilde;
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Halkbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ve üzeri 1,19
Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35'e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19'a indirildiğini duyurdu.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Vakıfbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ve üzeri 1,15
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ve üzeri 1,19
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