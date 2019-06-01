25 ay kesintisiz artış

Türkiye turizmi nisanda da yükselişine devam etti. Türkiye’ye 2019’un ilk 4 ayında gelen turist sayısı yüzde 12.2 yükselerek 8 milyon 735 bin 268 oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında gelen turist sayısı ise 7 milyon 783 bin 967’ydi. Sadece nisan ayı değerlendirildiğinde ise geçen yılın aynı ayına göre artış, yüzde 24 olarak gerçekleşti. Nisanda turist sayısı 2 milyon 655’ten, 3 milyon 293 bin 176’ya çıktı.

Nisan ayındaki bu yükseliş farklı bir noktayı da ortaya çıkardı. 2016’da yüzde 30 düşüşle 25.3 milyon turist ağırlayan Türkiye, 2015’te 36.2 milyon turisti Türkiye’ye çekmişti. 2016’nın ardından 2017’nin ilk 3 ayında da 2016’nın etkileri devam etmiş, turist sayısındaki düşüş sürmüştü. Ancak 2017 Nisan ayında başlayan yükselme dönemi, 2017 sonuna kadar devam etti. Her ay bir önceki yılın aynı ayına göre turist sayısında artış yaşanmış, 2017’nin sonunda, 2016’ya göre yüzde 27 artışla 32.4 milyona ulaşılmıştı. 2018’de de artış devam etti. Yıl sonunda 2017’ye göre turist sayısı yüzde 21 artarak 39.4 milyona çıktı. Bu sayı tüm zamanların rekorunun kırıldığını da gösteriyordu. 2019 yılı da büyüme ile başladı. İlk 4 aydaki yükseliş yüzde 12’yi aştı. Böylece Türkiye turizmi 2017 Nisan’dan bu yana büyümesini sürekli hale getirmiş oldu. Yaşanan yükselişin sektör ve Türkiye açısından mutluluk verici olduğuna dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri, 2019 için belirlenen 50 milyon yabancı turist hedefinin yakalanabilmesi için Türkiye’ye turist gönderen bazı pazarlardaki yükselişin artması gerektiğine vurgu yaptı.

ALMANLAR İLK SIRADA

2019’un ilk 4 ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ise ilk sırada 803 bin turistle Almanya yer aldı. Almanya’dan geçen yıl gelen turist sayısı 671 bindi. İkinci sırada ise Bulgaristan yer aldı. Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 579 binden 738 bine çıktı. Üçüncü sıra da Rusya’nın oldu. Rusya’dan gelen turist sayısı 524 binden 710 bine yükseldi. İran’dan gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 35’lik düşüş olsa da, İran, Türkiye’ye en çok turist gönderen dördüncü ülke oldu. İran’dan gelen turist sayısı 858 binden 558 bine geriledi. Gürcistan’dan da ilk 4 ayda gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik düşüşle 651 binden 511 bine geriledi. Bu düşüşe Gürcistan kendisine beşinci sırada yer buldu.