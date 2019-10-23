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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapılarını açtı

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25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapılarını açtı

TİM Başkanı İsmail Gülle "Dünyada 300 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmış olan ambalaj sektöründen Türkiye olarak aldığımız payı da ürün kalitemizin hak ettiği noktaya getirmeliyiz" dedi.

25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapılarını Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açtı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap iş birliği ile gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl rekor yurt dışı ziyaretçi katılımı ile gerçekleşen fuarın hitap ettiği sektörel çeşitlilik anlamında Türkiye'nin en güçlü fuarlarından birisi olduğunu söyledi.

Gülle, fuarda öne çıkan ürünlerin tamamının gıda sektöründen kozmetiğe, otomotivden ilaç ve medikale, züccaciyeden tekstil ve elektrikli ev aletlerine kadar birçok paydaş sektöre çözümler sunduğunu dile getirdi.

Ambalaj sektörünün Ar-Ge'ye ve tasarıma dayalı yapısının sadece ambalajın kendisinin değil, içindeki ürünün de katma değerini ve marka değerini artırdığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Tasarım ve ürün ambalajının yapısı, bilhassa son tüketicinin o ürünü seçmesine, ürünün kendisinden daha çok etki edebiliyor. Bunu hızlı tüketimden başlayıp tüm sektörlerimizde gözlemlememiz mümkün. Ambalaj sektörü, aslında ürünlerimizin tanıtımı ve satışı konusunda, tüketici tarafından bakıldığında belki de en önemli katkılardan birisini veriyor. Her geçen yıl büyüyen ziyaretçi sayısı ve katılımcılarımızın bölgesel ve sektörel çeşitliliği hem alım heyetlerimizin hem de genel fuarımızın nitelik ve kapsamını da günden güne güçlendiriyor."

Gülle, ambalaj sektöründeki yaşanan ivmeye dikkati çekerek, "Dünyada 300 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmış olan ambalaj sektöründen Türkiye olarak aldığımız payı da ürün kalitemizin hak ettiği noktaya getirmeliyiz. 2008'de 2,4 milyar dolar seviyelerinde olan ve 10 yıl sonra 2018 yılında ikiye katlayarak, 4,6 milyara taşıdığımız ambalaj sektörü ihracatımızın toplam ihracata katkısını daha da yükseltebileceğimize inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, fuarın yabancı ve yerli tüm ziyaretçilerimiz için verimli bir fuar olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

"AMBALAJ SANAYİSİ 400 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİ MÜMKÜN KILIYOR"

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir de, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın sektöre katkısının her sene artırarak devam ettiğini bildirdi.

Sarıbekir, "Sektörümüzün büyüklüğü 23 milyar dolar seviyelerinde ve bunun 5 milyar doları ihracat. Bu yılın ilk 6 ayında ihracatta 2,4 milyar dolara ulaştık. Türkiye içi ambalajda ise 18 milyar dolar satış gerçekleştirdik. Türkiye'de kişi başına düşen ambalaj tüketimi 225 dolarlara ulaştı. Avrupa'da 450 dolar, ABD'de 500 dolar, Japonya'da 600 dolar seviyelerinde. Bu alanda dünya ortalamasının ise üzerindeyiz. Hedefimiz Avrupa seviyesine gelmek." diye konuştu.

Ambalaj sanayisinin 400 milyar dolarlık ticareti Türkiye'de mümkün kıldığını belirten Sarıbekir, kilogram başı ihracat birim fiyatını 2,6 dolardan 3 dolar üzerine çıkarmak istediklerini söyledi.

Sarıbekir, fuarın 25. yılının kutlandığını vurgulayarak, 25 yıldır fuara katılan katılımcılara plaket verileceğini kaydetti.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen ASD Tasarım Ödül'lerinin sahiplerinin de düzenlenecek etkinlikle bulacağını bildiren Sarıbekir, "Türkiye'de tasarımın gelişmesine hep örnek olduk. Bu yarışmamızda da öğrenciler tasarımlarıyla katılıyor. Kazanan öğrencilere 12 ay karşılıksız burs vereceğiz. Ayrıca bu yıl bir de Ambalaj Kongresi düzenliyoruz. Bütün ambalajı kapsıyor olacak. Cam, plastik, metal bütün ambalaj malzemeleri konuşulacak." bilgisini paylaştı.

"YEŞİL AMBALAJ ALANINDA 100 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR OLACAK"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise, fuarın paydaş kuruluşlarla birlikte yapılmasının sektörün yelpazesinin genişlediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Pelister, "Gıda, tekstil, sağlık başta olmak üzere neredeyse tüm sektörde ambalaj sanayi var. Dünyada ortalama yüzde 6 büyüyen ambalaj sektörü, ülkemizde yer yer yüzde 10'un üzerinde büyüme gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İKMİB'in ambalaj sanayisine Ar-Ge projeleri ve ticari heyetler ile sektöre katkı vermeye devam edeceğini belirten Pelister, "Yeşil ambalaj alanında 100 milyar dolarlık bir pazar olacak. Bu alanda biz de olmalıyız. Esnek ambalaj sektörünün de büyümesi söz konusu. Ambalaj sektöründeki firmalarımız giderek daha da sektörde büyük oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

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