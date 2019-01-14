25.9 milyar TL tazminat ödendi
Sigortacılar 2018’in 9 ayında 25.9 milyar TL tazminat üstlendi.
Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) yapılan açıklamada, 2018’in üçüncü çeyrek sonunda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.5 artışla 25.9 milyar TL’lik tazminat ödendiği belirtildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Sektörün prim üretimi aynı dönemde hayat dışı branşlarda yüzde 19.8, hayat sigortalarında yüzde 8.5’lik, ortalamada da yüzde 18.1’lik bir büyüme kaydetmiştir. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 34.1 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5.4 milyar TL olurken; sektörümüzün toplam prim üretimi 39.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tutmuştur. Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 3.8’e ulaşmış olup, toplam prim üretimi 1.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artışla175 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 22.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.”
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