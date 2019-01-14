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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

25.9 milyar TL tazminat ödendi

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25.9 milyar TL tazminat ödendi

Sigortacılar 2018’in 9 ayında 25.9 milyar TL tazminat üstlendi.

Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) yapılan açıklamada, 2018’in üçüncü çeyrek sonunda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.5 artışla 25.9 milyar TL’lik tazminat ödendiği belirtildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Sektörün prim üretimi aynı dönemde hayat dışı branşlarda yüzde 19.8, hayat sigortalarında yüzde 8.5’lik, ortalamada da yüzde 18.1’lik bir büyüme kaydetmiştir. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 34.1 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5.4 milyar TL olurken; sektörümüzün toplam prim üretimi 39.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tutmuştur. Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 3.8’e ulaşmış olup, toplam prim üretimi 1.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artışla175 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 22.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.”

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