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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.07.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

24 Temmuz en son altın fiyatları ne kadar oldu?

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24 Temmuz en son altın fiyatları ne kadar oldu?

24 Temmuz Çarşamba sabahına 261 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, yatırımcıların araştırdığı konu olmaya başladı. Haftalık seyrini 259 lira seviyesinde sürdüren ve önceki gün artış yaşayan altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım olmak üzere merak ediliyor. İşte, 24 Temmuz Çarşamba gününe dair en son altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları için son bilgiler dahilinde güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden anlık sorgulamalarını sürdürüyor. Gram, çeyrek ve yarım olmak üzere çeşitli seçenekleri ile rağbet gören altın için son fiyatlar şu şekilde;

Altın fiyatları, çarşamba günü yatay seyirle hareket ediyor.

Gram altın 259 lira alış, 261 lira satış,
Çeyrek altın 423 lira alış, 432 lira satış,
Yarım altın 846 lira alış, 864 lira satış,
Cumhuriyet altını 1742 lira alış, 1760 lira ile işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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