24 Temmuz en son altın fiyatları ne kadar oldu?
24 Temmuz Çarşamba sabahına 261 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, yatırımcıların araştırdığı konu olmaya başladı. Haftalık seyrini 259 lira seviyesinde sürdüren ve önceki gün artış yaşayan altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım olmak üzere merak ediliyor. İşte, 24 Temmuz Çarşamba gününe dair en son altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları için son bilgiler dahilinde güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden anlık sorgulamalarını sürdürüyor. Gram, çeyrek ve yarım olmak üzere çeşitli seçenekleri ile rağbet gören altın için son fiyatlar şu şekilde;
Altın fiyatları, çarşamba günü yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 259 lira alış, 261 lira satış,
Çeyrek altın 423 lira alış, 432 lira satış,
Yarım altın 846 lira alış, 864 lira satış,
Cumhuriyet altını 1742 lira alış, 1760 lira ile işlem görüyor.
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