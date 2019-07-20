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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

24 milyon dolarlık kulaç

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24 milyon dolarlık kulaç

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından ‘dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı’ olarak tanımlanan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda bu yıl 2 bin 400 yüzücü boğazda kulaç atmaya hazırlanıyor.

Pazar günü gerçekleşecek yarışa para ödülü verilmediği halde uluslararası yüzücülerden bu yıl rekor başvuru geldi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarışa bu yıl 59 ülkeden 2 bin 971 online başvuru yapıldı. Yoğun ilgi nedeniyle online başvurular sabaha karşı 03.30’da başlatıldı. Ancak saat sabahın üç buçuğu olmasına rağmen 1200 ile sınırlı tutulan yabancı yüzücü kotası sadece 28 dakika içinde doldu. Türkiye’den ise yarışa 30 bin yüzücü başvurdu ve bunların arasından ön eleme ile 1200 kişi Boğaz’da yüzmeye hak kazandı.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına büyük katkı sağlayan yüzme yarışına gösterilen ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, “Biz bu ilgiden çok memnunuz. Daha çok yüzücünün yarışmasını elbette istiyoruz. Ancak yüzücülerin güvenliği açısından katılımı sınırlandırmak zorunda kalıyoruz. Uluslararası arenada oldukça prestijli olan ve yarışı tamamlayanların ‘Kıtalararası Yüzücü’ unvanı kazandığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 30 yılda 86 ülkeden 7 binin üzerinde yüzücü yarıştı. 15 binden fazla Türk katılımcının ise yarısı İstanbul dışından. Yarışın ülkemizin tanıtımına büyük katkı yaptığını her geçen yıl artan ilgiden görmek mümkün. Eğer ekonomik kazanç açısından somut bir rakam vermek gerekirse; Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı turist başına harcama miktarlarına göre 30 yılda bu yarış için gelenler sayesinde ülke ekonomisine 24 milyon dolar girdi sağlandığı hesaplanıyor. Kısacası Boğaz’da atılan her kulaç ülke ekonomisine artı olarak yazılıyor” dedi. 

24 milyon dolarlık kulaç

HER YÜZÜCÜYE ÇİP TAKILIYOR

BOĞAZİÇİ Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta ise yarışın 2.5-3 milyon TL’lik bir maliyeti olduğu bilgisini vererek, Samsung sadece bu yarışın değil TMOK’un ana sponsorlarından biri olduğunu hatırlattı. Usta, yarışın başlangıç anında denize atlarken izdiham yaşanmaması için her bir yüzücüye yaptığı dereceyi tespit edecek şekilde bir çip takıldığını belirterek, “Böylece yüzücü denize en son atlayan kişi olsa bile boğazı ne kadar sürede yüzdüğü ayağındaki çip ile ölçülüp kimin hangi dereceği aldığı net bir şekilde belirlenecek. Boğaz çok zorlu bir parkur. Yüzücülerin her türlü güvenliğini sağlamak üzere birçok kamu kurumu ile işbirliği yapıyoruz” dedi.

 

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