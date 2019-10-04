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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.10.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

236 metrelik köprü Ordu'nun trafiğini rahatlatacak

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236 metrelik köprü Ordu'nun trafiğini rahatlatacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Melet Irmağı üzerine inşa edilen ve Ordu'nun trafiğini rahatlatacak yeni köprünün, ay sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Melet Irmağı üzerine inşa edilen yeni köprüde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yollarla birlikte toplamda yaklaşık 25 milyon harcanarak tamamlanması planlanan ve 236 metre uzunluğundaki köprüyü ise, 33 metre derinliğindeki 111 fore kazık güçlendiriyor.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki trafiğin omurgası olan Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı üzerine yeni inşa edilen köprüyü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yolları ile birlikte 25 milyon TL’ye tamamlanması planlanan köprünün, Ordu trafiğini rahatlatacağını belirtti. Başkan Güler, “Ordumuz çok güzel bir köprüye kavuşuyor. Dolayısı ile bu köprü ile hem böyle bir eser kazanmış olacağız, hem de trafik büyük ölçüde rahatlamış olacak. Melet Irmağı’na kazandırdığımız bu köprü 236 metre uzunluğunda ve 20 milyon TL harcanarak ortaya çıkan bir körü. Yollarla beraber yaklaşık 25 milyon liralık dev bir yatırım. Trafiğimizi ve sanayimizi çok rahatlatacak. Yaşam kalitesi daha da artmış olacak, hem ekonomimizi daha sağlıklı hale getirecek. Çünkü buradan yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağız. Trafik de büyük ölçüde rahatlayacak” dedi.

"236 METRE UZUNLUĞUNDA VE MÜHENDİSLİK HARİKASI"

Köprünün, oldukça sağlam yapıldığını ve uzun ömürlü olduğuna değinen Başkan Hilmi Güler, “Köprü için 111 fore kazık çakılıyor. Burası bir ırmak yatağı olduğu için, her bir tanesi 1 metre çapında, yaklaşık 33 metre derinliğinde bir mühendislik harikası. Ordu çapında çok güzel bir yatırım. Zamanında gidiyor, çok güzel bir çalışmayı yapıyoruz. Buradan iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Asfaltı da yapıldıktan sonra burası trafiği büyük ölçüde rahatlatacak” şeklinde konuştu.

AY SONUNDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Başkan Güler, yapımına devam edilen ve ekiplerin yoğun bir mesai sarf ettiği köprünün, bu ay sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, Ordu’ya hayırlı olmasını temenni etti.

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