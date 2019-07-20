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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.07.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

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2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

Mardin’de açık hava müzesi görünümünde olan, yerli ve yabancı turistlerin gezmeye doyamadığı ve geçmişinin yaklaşık 2300 yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Dara Antik Kenti ziyaretçi akınına uğruyor.

Mardin merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Artuklu ilçesine bağlı olan Dara köyünde bulunan Dara Antik Kenti, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülendi. Açık hava müzesi görünümündeki kent görenleri kendine hayran bırakıyor.

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi
Bölgedeki antik yerleşmelerin en görkemlisi olarak nitelendirilen, antik adı Anastasiopolis olan kentin ne zaman kurulduğu net olarak bilinmiyor. Dara, yüzyıllar boyunca Mezopotamya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak arşivlerde yer alırken, kentin Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender’in savaşına tanıklık ettiği biliniyor.
2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi
Persler, 363 yılında Nusaybin’i alınca Doğu’nun Efesi olarak bilinen Dara Antik kenti Roma İmparatorluğu’nun sınırı haline gelmiş. Şehir 5. yüzyılda İmparator Anastasius tarafından ileri sınır kapısı olarak tahkim edilmiş; 100 yıl sonra da Perslerin eline geçmiş. Kent, 7. yüzyılın sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasîlerin, 15. yüzyılda da Osmanlıların hakimiyetine girmiş.
2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi
Kaya içine oyulmuş yapılardan oluşan Dara şehri, çevresi ile birlikte geniş bir alana yayılmış. Doğusunda kaya mezarları yer alan ve çevresi 4 kilometrelik bir surla korunan kentin güney ve kuzeye açılan iki kapısı var. Yüzyıllardır tarihe tanıklık eden kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane, sarnıç ve su bendi kalıntıları halen görülebilmekte.
2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi
33 yıldan beri bilimsel kazı ve araştırmaların yapıldığı Dara Antik kenti, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından Perslere karşı savaşlarda askeri üs olarak yapılan ve ismini Pers Kralı Darius’tan alıyor.
2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi
"Mardin mutlaka görülmeli"

Bölgeye gelen turistlere kenti anlatan Sinan Aba bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile bu yıl turist akınına uğradığını kaydederek, “Yıllar geçtikçe turistler artıyor. Artık turlar kendi programına alıyorlar. Burada gördüklerini hiçbir yerde görmediklerini ifade ediyorlar. 

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi

Gün içerinde 2 bin iki bin beş yüz kişi ağırlıyoruz. Turistler biz Dara’ya Mardin’e gelirken tereddüt ederek geliyoruz ama gelip gördükten sonra gitmek istemiyoruz. Burası Türkiye’dir. Doğu ile batısı ile kuzeyi ve güneyi ile tek parça. 
2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi

Mardin’e gelirken tereddütte kalıyorlar. Ben kendim hiç tereddüt etmeden batıya, Karadeniz’e Akdeniz’e gidiyorsam onlar da Mardin’e mutlaka gelmeli. Dinlerin ve dillerin beşiklik şehridir. Mistik şehrimiz mutlaka ziyaret edilmeli” dedi.
2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi
Dara Antik Kenti'ni gezmeye gelen yerli turistler "Burası yaşayıp görülmeli duyduklarımız ile gördüklerimiz arasında çok fark var" diyerek Mardin’e hayran kaldıklarını ifade etti.
2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi

 

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