23 Nisan'da borsa açık mı?
Borsa 23 Nisan'da açık mı sorusu pazar gününün en çok merak edilen konusu oldu. Piyasaların yönlendiği nokta olan Borsa İstanbul (BİST) açık mı sorusu, borsa endeksli işlemleri bulunan vatandaşların merak ettiği konu oldu. Peki, Borsa 23 Nisan Pazartesi günü (yarın) açık olacak mı? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler
Borsa yarın açık mı sorusu, 23 Nisan Pazartesi günü burada işlemi bulunan vatandaşların merak ettiği konu oldu. Bankaların ve piyasaların büyük bir kısmının bağlı olduğu Borsa İstanbul (BİST), 23 Nisan Pazartesi günü için de önem arz ediyor. Peki, Borsa İstanbul 23 Nisan Pazartesi günü çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler
BORSA İSTANBUL (BİST) 23 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?
Borsa İstanbul, 23 Nisan Pazartesi gününün resmi tatil oluşu nedeniyle tatil olacak. Resmi tatillerde iznin tamamını kullanan Borsa İstanbul, idari tatillerde ise bu özel bankaların çalışıyor olması dolayısıyla hizmet vermeye devam ediyor. Dolayısıyla borsa işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri 24 Nisan Salı günü itibariyle sürdürebilecek.
BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?
Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.
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