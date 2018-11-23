23 Kasım Cuma güncel ve anlık altın fiyatları
Altın fiyatları 23 Kasım Cuma günü gündemde yer almaya devam ediyor. Piyasaları yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer alan altın fiyatları, vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte, 23 Kasım Cuma gününe dair altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Haftanın kapanış gününde altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden güncel ve anlık fiyat sorgulamalarına başladı. Sabah saatlerine 209 lira bandında başlayan ve paralel seyreden altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleri ile sorgulanıyor. Peki, günün gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte, o detaylar
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Düğün sezonunun devam etmesi dolayısıyla en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 23 Kasım 2018 Cuma günü çeyrek altın 346 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 209 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.396 liradan alınıp 1.410 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 692 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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