23 Kasım Cuma güncel ve anlık altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
23.11.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

23 Kasım Cuma güncel ve anlık altın fiyatları

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23 Kasım Cuma güncel ve anlık altın fiyatları

Altın fiyatları 23 Kasım Cuma günü gündemde yer almaya devam ediyor. Piyasaları yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer alan altın fiyatları, vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte, 23 Kasım Cuma gününe dair altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Haftanın kapanış gününde altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden güncel ve anlık fiyat sorgulamalarına başladı. Sabah saatlerine 209 lira bandında başlayan ve paralel seyreden altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleri ile sorgulanıyor. Peki, günün gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte, o detaylar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğün sezonunun devam etmesi dolayısıyla en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 23 Kasım 2018 Cuma günü çeyrek altın 346 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 209 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.396 liradan alınıp 1.410 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 692 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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